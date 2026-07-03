Trendurile de beauty care apar zilnic pe rețelele sociale nu mai au același farmec pentru multe femei tinere. Un studiu recent arată că, în rândul participantelor de 18-29 de ani, apare tot mai clar o oboseală față de trucurile virale, iar direcția aleasă este una mult mai simplă: mai puține produse, mai puțină complicație și mai multă atenție pentru sănătatea generală.

În cifre, 64% dintre participantele de 18-29 de ani spun că au ajuns să fie dezamăgite de hack-urile de frumusețe văzute pe social media. Iar 55% dintre femeile care au această dezamăgire spun că își doresc o rutină mai simplă. Nu e o nuanță mică. Se leagă direct de alt rezultat din studiu: 33% recunosc că rutina lor de frumusețe a devenit, uneori, prea complicată.

Dacă și tu ai avut momentul acela în care te uiți la raft sau la coșul online și te întrebi când s-a transformat o cremă, un fond de ten și un demachiant într-un întreg proiect, datele astea explică bine sentimentul. Schimbarea nu pare să fie doar despre gust. E și despre încredere. Dintre femeile născute după 1996, 56% spun că văd „des” sau „foarte des” noi tendințe de frumusețe pe rețelele sociale. Dar dintre cele care văd astfel de tendințe, 70% le-au încercat, iar numai una din zece spune că are încredere în ele.

Dezamăgirea față de rezultate și căutarea sfaturilor de la experți

Aici apare ruptura cea mai clară. 82% dintre femeile care au testat produse sau metode descoperite online spun că au fost dezamăgite de rezultate. Raportat la cele 70% care au și încercat trenduri văzute pe social media, procentul de dezamăgire este uriaș. Practic, expunerea este mare, testarea e frecventă, dar satisfacția rămâne jos.

Și atunci se schimbă filtrul după care alegi. 48% dintre respondente preferă recomandările susținute de experți sau de dovezi științifice. Asta nu înseamnă neapărat că dispare influența persoanelor publice, ci că se schimbă motivul pentru care un produs pare credibil. Exemplul dat în acest fir de discuție este Bethenny Frankel, cunoscută pentru sfaturile ei de beauty, care a lăudat pe Instagram trei produse CoverGirl accesibile și le-a comparat favorabil cu variante mai scumpe, punând accent pe eficiență și ingrediente. Cu alte cuvinte, nu simpla viralizare pare să mai convingă, ci ideea de rezultat bun la un preț rezonabil.

Potrivit Mediafax, această schimbare de ton ar putea conta serios pentru brandurile de cosmetice și pentru felul în care își fac marketingul. Dacă publicul tânăr devine mai atent la utilitate, la sănătate și la rutina simplă, presiunea de a lansa „următorul mare hack” s-ar putea lovi tot mai des de neîncredere.

Aspectul natural și bugetul influențează alegerile tinerelor

Schimbarea se vede și în alegerile concrete. Peste un sfert dintre participante, adică 26%, spun că renunță la fondul de ten cu acoperire mare și preferă un look cât mai natural. Același procent, 26%, consideră că metodele mai vechi și consacrate sunt mai sănătoase decât alternativele moderne.

Aici studiul nu detaliază exact ce înseamnă aceste „metode mai vechi”, dar direcția e clară: mai puțină intervenție, mai puțină încărcare și mai multă încredere în lucrurile simple, deja testate în timp. Iar dacă te regăsești aici, semnalul e liniștitor: nu trebuie să ții pasul cu fiecare micro-trend ca să arăți bine.

Și bugetul intră în ecuație. 22% spun că nu se vor mai baza pe creme și uleiuri costisitoare. Nu e majoritatea, dar este un procent suficient de mare cât să arate că prețul ridicat nu mai vine automat la pachet cu credibilitate. Mai ales când rezultatele promise online nu apar.

Sănătatea organismului devine o prioritate în detrimentul aspectului exterior

Poate cel mai interesant rezultat este acesta: 52% dintre respondente spun că se concentrează mai mult pe sănătatea organismului decât pe aspectul exterior. Nu e doar o schimbare de stil, ci de priorități.

Trei sferturi dintre participante cred că există dovezi științifice solide care arată că ceea ce consumă influențează semnificativ felul în care arată. Iar când vine vorba despre obiceiuri concrete, 62% dintre tinere pun pe primul loc consumul de apă, 57% o dietă sănătoasă și echilibrată, iar 52% somnul de calitate.

Asta îți spune ceva foarte practic pentru săptămâna asta: dacă rutina de beauty te obosește, nu primul pas este să mai adaugi un serum. Poate fi chiar invers. Să te uiți la ce deja faci zilnic pentru corpul tău. Hidratarea este pe primul loc, cu 10 puncte peste somn și cu 5 peste alimentația echilibrată, ceea ce arată că multe femei văd în lucrurile de bază un efect mai credibil decât într-un produs viral.

Recomandări pentru o rutină de beauty simplificată și eficientă

Din datele publicate iese un model destul de clar: mai puțin fond de ten cu acoperire mare, mai puțină dependență de produse scumpe, mai mult interes pentru alegeri susținute de dovezi și pentru obiceiuri care țin de sănătatea generală. Nu e o întoarcere împotriva frumuseții. E, mai degrabă, o încercare de a o face mai respirabilă.

Iar dacă simți că te-ai pierdut printre trenduri, ai deja un reper bun: simplificarea nu înseamnă că renunți la tine, ci că alegi mai atent. Studiul mai arată și că Gen Z evită operațiile estetice, fillerele și tendințe precum „face taping”, preferând abordările naturale. Pentru multe femei, asta pare să fie direcția care rămâne după ce trece valul viral: mai puțină presiune, mai mult bun-simț și o rutină pe care chiar ai chef să o ții. Ce părere au dermatologii despre trendurile de îngrijire a pielii de pe TikTok?