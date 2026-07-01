O casă de 1 euro poate suna a începutul unei vieți noi la soare. Pentru Meredith Tabbone, din Chicago, visul s-a legat de Sambuca di Sicilia, localitate din Sicilia, unde străbunicul ei plecase spre Statele Unite în 1902. A plătit 1 euro pe locuință, însă renovarea a urcat la 446.000 de dolari, adică aproximativ 380.000 de euro.

Diferența dintre plan și realitate a fost uriașă: Meredith pornise cu un buget de aproximativ 40.000 de dolari, iar costul final a fost de peste zece ori mai mare. Lucrările nu s-au terminat repede. Renovarea a durat aproximativ trei ani și jumătate, semn că un astfel de proiect cere timp, răbdare și bani puși serios deoparte.

Dacă v-ați uitat măcar o dată la programul italian „Case de 1 euro”, iată partea care contează pentru viața reală: prețul simbolic al casei este doar intrarea în poveste. Cumpărătorii trebuie, de regulă, să se angajeze că vor renova proprietatea și că vor finaliza lucrările într-un termen stabilit. Asta mută discuția de la un chilipir la întrebarea: „Îmi permit, de fapt, tot proiectul?”.

Casa ieftină poate ascunde partea cea mai costisitoare a poveștii

Meredith a ales Sambuca di Sicilia tocmai pentru legătura de familie. Voia să readucă la viață o proprietate din locul din care plecase străbunicul ei. Este genul de motivație care face o astfel de decizie să pară mai mult decât o investiție imobiliară. Devine o formă de întoarcere la rădăcini.

Atașamentul emoțional nu schimbă însă starea clădirii. Meredith a descris clar de unde a pornit:

„Starea proprietății era, în cel mai bun caz, dezastruoasă.”

Aici e și lecția practică. O casă veche, mai ales într-un sat inclus într-un program de repopulare, poate avea nevoie de mult mai mult decât finisaje și mobilă. Costurile mari nu vin doar din ziduri și acoperiș, ci și din taxele notariale, proiectele tehnice, autorizațiile, materialele și manopera. Potrivit Mediafax, specialiștii din imobiliare avertizează că investiția totală poate ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro, chiar dacă achiziția începe de la 1 euro.

Ce înseamnă concret pentru dumneavoastră, dacă vă tentează ideea

Primul filtru nu este prețul de cumpărare, ci bugetul complet. În cazul lui Meredith, 446.000 de dolari față de 1 euro arată perfect disproporția. Și chiar dacă nu orice renovare ajunge atât de sus, povestea ei spune ceva simplu: suma de pe anunț nu este suma proiectului.

Al doilea filtru este timpul. Trei ani și jumătate pentru renovare înseamnă o investiție lungă, nu o mutare rapidă. Dacă visați la o schimbare de stil de viață, contează să vă întrebați dacă puteți susține financiar și emoțional un proiect care se întinde pe ani, nu pe luni.

Mai este ceva. Programul „Case de 1 euro” a fost lansat ca să salveze sate afectate de depopulare, inclusiv în Sicilia, Sardinia, Calabria și Molise. Asta înseamnă că ideea nu este doar să cumpărați o casă drăguță într-un loc fotogenic, ci să vă implicați într-o comunitate care încearcă să rămână vie. Meredith pare să fi înțeles exact asta.

Nu a cumpărat doar o casă, ci un loc în care vrea să revină

După renovare, planul ei este să petreacă aproximativ patru luni pe an în Italia. Nu vorbim despre o achiziție făcută pentru o vacanță ocazională, ci despre o prezență constantă, o viață împărțită între Chicago și Sambuca di Sicilia.

Planul merge chiar mai departe. Meredith a spus că, după moartea sa, proprietatea va fi donată comunității locale. Pentru un sat care intră într-un astfel de program tocmai din cauza depopulării, gestul are greutate. Nu repară doar o clădire, ci lasă ceva în urmă.

Pentru cine citește povestea dintr-o perspectivă de lifestyle, nu de speculă imobiliară, asta schimbă complet unghiul. Nu este o rețetă de „iau ceva aproape gratis și ies ieftin”. Este mai aproape de o alegere de viață: plătiți puțin la început, dar mult mai mult în bani, timp și energie ca să construiți ceva cu sens pentru dumneavoastră.

La ce merită să fiți atentă înainte să vă îndrăgostiți de un anunț

Dacă o astfel de idee vă atrage, aveți nevoie de o listă foarte realistă înainte de primul pas. Începeți cu întrebarea mare: cât puteți aloca pentru renovare, nu pentru cumpărare. Apoi adăugați în minte toate costurile pe care lumea le uită ușor când vede „1 euro”: acte, proiecte, autorizații, materiale, echipe de lucru.

Iar dacă vă interesează și latura personală a unei mutări de felul acesta, luați în calcul și motivul pentru care o faceți. Meredith nu a mers în Sambuca di Sicilia doar pentru un preț bun, ci pentru o legătură de familie veche din 1902. Când proiectul a devenit scump și lung, tocmai genul acesta de motivație face diferența între „renunț” și „merg mai departe”.

Programul italian continuă să atragă cumpărători internaționali în sate din Sicilia, Sardinia, Calabria și Molise, dar povestea lui Meredith Tabbone arată foarte clar că o casă de 1 euro poate ajunge, în practică, la 446.000 de dolari și trei ani și jumătate de șantier.