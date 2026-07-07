O analiză amplă a dosarelor medicale ridică noi întrebări despre siguranța pe termen lung a anumitor tratamente hormonale. O cercetare recentă, realizată pe 3 milioane de femei din Danemarca, conturează o legătură clară între unele contraceptive hormonale și un risc ușor crescut de meningioame, cele mai frecvente tumori cerebrale benigne întâlnite la adulți.

Studiul, intitulat Contraceptive Progestogens and Incident Meningioma și apărut în JAMA Network Open, se bazează pe o monitorizare extinsă de un sfert de secol a registrelor naționale de sănătate daneze. Această bază imensă de date a permis oamenilor de știință să observe tipare care altfel ar fi trecut neobservate în analizele pe grupuri restrânse.

Cum variază vulnerabilitatea în funcție de tratament

Nu toate preparatele hormonale influențează la fel incidența acestor tumori. Cercetătorii au descoperit că riscul cel mai pregnant apare în cazul injecțiilor cu medroxiprogesteron, o opțiune foarte răspândită pe piață. O ușoară creștere a probabilității a fost documentată și pentru contraceptivele orale combinate, acele pastile care conțin o formulă de estrogen și progestogen. În ceea ce privește minipilulele bazate exclusiv pe progestogen, legătura a fost identificată strict pentru substanța activă numită desogestrel.

Dispozitivele intrauterine, sau steriletele hormonale, aduc nuanțe suplimentare. Variantele cu o concentrație mare, de 52 mg de levonorgestrel, cresc riscul diagnosticării unui meningiom la femeile care le-au păstrat mai mult de un an. Pe de altă parte, dispozitivele cu eliberare mai redusă de hormoni nu au prezentat acest pericol, dovedindu-se sigure din acest punct de vedere.

Un efect reversibil în timp

Datele aduc și o veste liniștitoare, arătând că riscul nu este o povară permanentă. Orice creștere a probabilității de a dezvolta meningioame dispare complet la cinci ani după ce femeia renunță la metoda contraceptivă respectivă. Cel mai puternic impact s-a observat la utilizatoarele active sau la cele care întrerupseseră administrarea în decursul ultimului an.

Deși 90% dintre aceste tumori nu sunt canceroase, prezența lor nu este ignorabilă. Meningioamele pot declanșa complicații neurologice severe, provocând convulsii, pierderi de memorie, declin al abilităților de gândire și simptome legate de nervi. La nivel statistic, aceste mase celulare constituie între 38% și 42% din totalul tumorilor primare ale sistemului nervos central depistate la adulți. Aceste detalii subliniază importanța alegerii atente a metodei contraceptive, mereu sub îndrumarea medicului.

Reactivitatea tumorilor la sistemul endocrin

Asocierea cu preparatele hormonale derivă din însăși natura acestor tumori, care apar mult mai des la femei decât la bărbați. În Statele Unite, medicii descoperă aproape 14 cazuri la 100.000 de femei, comparativ cu doar 6 la bărbați. În Danemarca, unde a fost realizată cercetarea, incidența urcă la 18 cazuri la suta de mii de femei, față de aproximativ 7 în rândul bărbaților.

Această diferență statistică își găsește explicația la nivel celular. O proporție uriașă, de până la 87% din aceste tumori, prezintă receptori de progesteron, ceea ce înseamnă că răspund direct la prezența acestui hormon. Confirmând această sensibilitate biologică, datele din Medicalxpress menționează că oamenii de știință au sesizat un risc ușor mai mare de diagnosticare la femeile care fuseseră însărcinate cu un an înaintea diagnosticului, fenomen explicat prin creșterea naturală masivă a nivelului hormonal în timpul sarcinii.

Implicații pentru sănătatea publică mondială

Pentru a înțelege scara la care aceste descoperiri ar putea influența politicile medicale, este suficient să privim tabloul global al planificării familiale. Potrivit cifrelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății în 2021, dintr-un total de 1,9 miliarde de femei aflate la vârsta reproductivă, nu mai puțin de 874 de milioane apelează constant la metode contraceptive moderne.

Chiar dacă studiul aduce dovezi clare despre impactul injecțiilor, pastilelor cu desogestrel sau steriletelor cu doză ridicată de levonorgestrel, medicii subliniază că vorbim despre o creștere relativ mică a probabilității. Studiul danez servește ca un avertisment util pentru o monitorizare mai atentă, iar identificarea unor manifestări neobișnuite, precum problemele de concentrare sau crizele convulsive, trebuie să trimită pacientele direct în cabinetul neurologului. Detaliile tehnice ale lucrării pot fi consultate accesând identificatorul DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2026.22603.