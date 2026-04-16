Manichiura nude a revenit în forță, dar nu așa cum o știai. Uită de aspectul plictisitor, pentru că acum unghiile în tonuri neutre sunt pânza perfectă pentru cele mai subtile și șic modele, de la vârfuri french colorate la pietre argintii discrete sau inimioare miniaturale.

O bază versatilă pentru oricine

Frumusețea unei baze nude stă, de fapt, în versatilitatea sa. E drept că la prima vedere pare o alegere sigură, însă lucrurile stau puțin diferit. Manichiurista specializată în look-uri de mireasă, Faye Dennis, explică perfect dualitatea acestui stil. „În timp ce minimalistele se pot bucura de stiluri curate, îngrijite și practice, maximalistele au o rampă de lansare pentru ca accentele mai îndrăznețe să iasă în evidență.”

Cum să elevezi o manichiură nude

Dar cum transformi, pe bune, o manichiură simplă în ceva special? Dennis oferă câteva idei simple, dar de mare efect. „O manichiură nude poate fi îmbunătățită cu pudră cromată pentru un finisaj delicat, în timp ce vârfurile micro French adaugă o notă modernă.”

Iar pentru un plus de personalitate, poți merge și mai departe. „Suprapunerea nail art-ului – adică pudra cromată și un micro French împreună – poate face look-ul să pară mai expresiv, fără a fi exagerat.”

Forma ideală există?

V-ați gândit vreodată dacă forma contează? Când vine vorba de unghiile nude, opțiunile sunt destul de flexibile. Potrivit lui Dennis, „unghiile migdală, de lungime medie spre lungă, alungesc unghia, creând un aspect finisat și elegant.” În schimb, unghiile scurte, de formă squoval (o combinație între pătrat și oval), tind să pară mai naturale și mai discrete, oferind manichiurii un aer relaxat.

Secretul aplicării perfecte

Și totuși, coșmarul oricărei manichiuri nude făcute acasă sunt urmele acelea inestetice de pensulă. Cum le eviți?

Secretul, spune Dennis, este răbdarea.

Pentru a te asigura că manichiura este uniformă, „aplică straturi subțiri și lasă fiecare strat să se usuce complet înainte de a-l aplica pe următorul.” Păstrarea pensulei paralele cu unghia va asigura o acoperire netedă. Un sfat util este să folosești un spray cu uscare rapidă după primele straturi și să finalizezi totul cu un top coat lucios, cu efect de estompare, pentru un finish ca la salon.

Nuanța potrivită pentru pielea ta

Alegerea nuanței corecte este, poate, cel mai important pas. Pentru tenurile deschise, rozurile reci, precum celebrul Ballet Slippers de la Essie, sunt foarte flatante. Tenurile medii sau măslinii se potrivesc adesea cu nuanțe de nude piersică și bejuri rozalii, cum ar fi Rose Coquille de la Hermès, care aduc căldură. Numai că pentru tonurile mai închise ale pielii, nuanțele bogate de caramel și maro, precum Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour în nuanța 185 Faun, arată deosebit de elegant.