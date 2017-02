Cand oamenii se gandesc la pierderea surplusului de greutate, se gandesc la privari de tot felul, la restrictii, adica nimic pe lumea asta nu se obtine cu usurinta. Persoanele aflate a dieta se simt tristi si cam nesiguri pe ei. Este si normal de vreme ce ii lasa pe altii sa decida pentru ei cat valoreaza nedand nicio atentie luminii lor interioare, facandu-i sa se indoieasca de ei insisi „Poate ca nu merit prea multe”. Adevarul este insa ca esti la fel de valoros precum orice alta fiinta umana.

Corpul tau poate fi sanatos. Poti sa alegi sa fii fericit. Nu trebuie decat sa schimbi perspectiva asupra vietii si sa folosesti noi intrumente in viata ta. Iata 5 factori psihologici care te impiedica sa slabesti si cum sa scapi de ei.

1. Te pedepsesti singur

In mod constant de indoiesti de tine, tu insuti alegi sa crezi ca nu meriti sa fii sanatos si ferit. Fii atent la aceste ganduri negative. Urmareste cat de des apar. Si cand esti pregatit, scapa de ele. Schimba perspectiva.

Alege ganduri care sa iti dea putere. Alege gandurile de dragoste. Aminteste-ti toate succesele tale si gaseste o mantra care ti se potriveste si care iti da putere. Iar odata aflat in starea pozitiva potrivita, fa alegerile care sa-ti schimbe in bine viata. O sa vezi ca toate deciziile pe care le iei te vor duce in directia potrivita.

