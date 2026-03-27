Zara Tindall, nepoata Regelui Charles, a uimit pe toată lumea la 44 de ani. Apariția sa recentă de la Barbury Horse Trials a fost una complet naturală, fără strop de machiaj, dezvăluind un ten proaspăt și incredibil de tânăr. Prezentă la ferma Sharpridge pentru a participa la o competiție ecvestră, fiica Prințesei Anne a lăsat cosmeticele deoparte și a mizat totul pe naturalețe.

Ten impecabil la o probă sportivă

Vineri dimineață, la evenimentul hipic din Marlborough, Zara a fost fotografiată în timp ce se pregătea pentru proba Open Intermediate. Îmbrăcată în echipamentul tradițional de călărie, cu jodhpur, cască și un top sport, aceasta a afișat un look fresh, gata de acțiune.

Numai că, dincolo de ținută, toți ochii au fost ațintiți asupra tenului său. Fără fond de ten, fără farduri, pielea ei arăta pur și simplu impecabil, hidratată și fără nicio imperfecțiune. V-ați întrebat de ce a ales să renunțe la cosmetice? Ei bine, decizia e cât se poate de logică atunci când faci sport, transpirația putând bloca porii și favorizând acumularea de bacterii. Indiferent de motiv, rezultatul a fost spectaculos.

Secretul din spatele strălucirii naturale

Dar cum reușește să aibă un ten atât de radiant? Paradoxal, secretul stă chiar în mâinile make-up artistului ei de încredere, Alisia Ristevski, cunoscută pe Instagram drept @littledollfaceofficial. Ea este cea care, de-a lungul anilor, a creat look-urile discrete și elegante ale Zarei. Într-un interviu exclusiv acordat publicației HELLO! în 2024, Alisia și-a dezvăluit filosofia.

„Îmi place să-mi păstrez clientele cu un aspect foarte natural și ca pielea să arate ca pielea. Aș face un look puțin mai încărcat dacă aș participa la un eveniment mare, cum ar fi încoronarea sau o nuntă regală. Dar prefer să folosesc un fond de ten cu o textură mai lejeră”, a mărturisit specialista.

Tehnica stratificării și produsele cheie

Hai să vedem cum se obține, totuși, acel efect de ten sănătos. Nu e vorba doar de a aplica mai puțin produs, ci de o tehnică bine pusă la punct. Alisia a explicat că stratificarea este esențială pentru a obține acel glow în punctele potrivite ale feței.

„si, îmi place să folosesc primere sub fondul de ten. Stratificarea este foarte importantă pentru a crea o strălucire în locurile potrivite. Evidențiez obrajii – conturarea și obrajii sunt specialitatea mea”, a glumit ea.

O tehnică simplă, dar de efect.

De-a lungul timpului, make-up artistul a dezvăluit și câteva dintre produsele preferate pe care le folosește pe tenul Zarei. Printre acestea se numără celebra cremă ‘Magic Cream’ de la Charlotte Tilbury și un spray facial revigorant de la Kiko Milano.

Un stil personal, ferit de tendințe

Iar colaborarea lor de lungă durată nu se bazează pe trenduri de moment, ci pe o înțelegere profundă a stilului personal. E drept că (și se vede cu ochiul liber) această abordare funcționează de minune pentru un membru al familiei regale, mereu în atenția publicului.

„Când ai de-a face cu persoane care sunt constant în atenția publicului, trebuie să fii precaut cu ce tendințe se vor demoda foarte repede. Lucrez foarte mult cu stilul personal al Zarei și îi adaptez look-urile pe măsură ce stilul ei se schimbă de-a lungul anilor”, a explicat Alisia.

Flexibilitatea pare să fie cheia, iar Zara este mereu deschisă la propuneri noi. „Este fericită să încerce look-uri diferite, mai ales dacă ne gândim că vor completa ținuta”, a concluzionat make-up artistul.