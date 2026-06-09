Sarah Kellen, o victimă abuzată timp de peste un deceniu de Jeffrey Epstein, a dezvăluit recent că a luat masa cu fostul Prinț Andrew la palatul Buckingham și a participat la petrecerea de 18 ani a Prințesei Beatrice. Declarațiile ei oficiale marchează prima dată când o femeie exploatată în această rețea vorbește public despre prezența ei în reședințele regale britanice.

Te-ai gândit vreodată cum arată cu adevărat culisele acelei lumi aparent perfecte pe care o admirăm de la distanță? Dincolo de rochiile de gală și castelele impunătoare, realitatea ascunde uneori povești de o vulnerabilitate extremă, unde o tânără fără apărare ajunge să fie o simplă piesă de decor pentru bărbați foarte puternici.

Legăturile dintre finanțistul american și fostul Duce de York sunt discutate public de ani de zile. Și totuși, mărturia recentă dată în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA aduce o perspectivă intimă, venită direct din interiorul sistemului.

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Contrastul uriaș dintre lux și teroare

Potrivit transcrierilor publicate recent de Independent, Kellen a oferit detalii specifice despre locurile exclusiviste în care a fost dusă de-a lungul anilor.

„Am fost la petrecerea de 18 ani a Prințesei Beatrice la Castelul Windsor și la casa din deșert a șeicului Mohammed din Dubai. Am stat la masă vizavi de Ehud Barak în Israel.” – Sarah Kellen, victimă

E drept că tânăra a precizat că nu a observat niciun comportament inadecvat din partea lui Andrew Mountbatten-Windsor la acea masă privată din apartamentele sale de la Buckingham. Numai că fostul Duce de York a fost deja arestat în februarie sub suspiciunea de abatere în funcție publică (legat de transmiterea de informații guvernamentale sensibile către Epstein). Iar Poliția din Thames Valley îl investighează activ și pentru acuzații de abatere sexuală.

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Pe parcursul acelor ani, tânăra i-a întâlnit și pe Bill Clinton, Bill Gates sau Donald Trump, deși nu i-a acuzat pe aceștia de vreo faptă greșită.

Mecanismul psihologic al abuzului

Cifrele și numele mari contează enorm în acest dosar.

Dar trauma psihologică este cea care lasă urmele cele mai adânci. Kellen a explicat exact cum funcționa dinamica de putere, recunoscând că Epstein manipula cele mai strălucite minți ale lumii, lăsând fetele complet izolate.

„Jeffrey era capabil să păcălească și să manipuleze cele mai strălucite minți din lume. Noi, victimele, nu aveam nicio șansă. Eram o tânără care renunțase la liceu din Carolina de Nord. Eram un corp tăcut pe un scaun lângă bărbați care începeau și terminau războaie.” – Sarah Kellen, victimă

Așa stau lucrurile, când diferența de statut este atât de masivă. Ea a povestit cum Epstein a manipulat-o și a abuzat-o psihologic și sexual mai bine de zece ani. A ajuns într-un punct în care a fost adusă la tăcere completă, până când nu mai putea distinge propriile gânduri de ale lui (un caz clasic de gaslighting extrem).

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Deși Kellen a fost menționată printre cei patru potențiali co-conspiratori în controversatul acord de neîncepere a urmăririi penale din 2007 (care l-a ajutat pe Epstein să evite acuzații grave în Florida), ea neagă orice implicare vinovată. Tânăra a subliniat clar că a fost prinsă în lumea lui, fiind controlată și dominată zilnic. Palatul Buckingham a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că gândurile și simpatiile lor rămân alături de victimele oricărei forme de abuz.

Anchetele autorităților americane și britanice merg mai departe în acest dosar extrem de complex. Urmează să aflăm dacă poliția din Thames Valley va formula acuzații oficiale împotriva fostului prinț pe baza acestor noi mărturii adunate la dosar.