Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale (MHRA) a emis o alertă de retragere preventivă pentru un lot specific de Sertralină 100mg. Motivul? O eroare de fabricație a dus la includerea unui medicament complet diferit în câteva cutii, mai exact Seroquel XL 50mg, un antipsihotic.

Cum vine asta, un medicament în cutia altuia?

Producătorul Accord Healthcare Limited a descoperit că un număr mic de pachete din lotul LL6264 de Sertralină 100mg conțin, de fapt, tablete de Quetiapină (Seroquel XL) 50mg. E drept că situația pare desprinsă dintr-un film, dar este o realitate care impune măsuri imediate. Autoritățile au acționat rapid pentru a limita orice risc potențial pentru pacienți.

„Am fost informați că un număr mic de pachete dintr-un singur lot al acestui medicament ar putea conține un medicament diferit. Riscul pentru siguranța pacientului de a lua medicația incorectă este scăzut, dar luăm această măsură ca o precauție”, a declarat Dr. Alison Cave, Chief Safety Officer la MHRA.

Lotul specific vizat de retragere

V-ați uitat recent pe cutia de antidepresive? Pacienții care urmează tratament cu Sertralină sunt sfătuiți să verifice cu atenție ambalajul. Doar un singur lot este afectat de această problemă.

Iată datele complete de identificare:

Medicament: Sertraline Hydrochloride 100mg Tablete

Număr lot (Batch number): LL6264

Data expirării: 08/2025

Mărime pachet: 28 de tablete

Dacă informațiile de pe cutia ta corespund, trebuie să acționezi.

Ce trebuie să faci dacă ai o cutie din lotul LL6264

Instrucțiunile autorităților sunt foarte clare pentru oricine găsește acasă o cutie din lotul respectiv. În primul rând, nu mai lua nicio tabletă din acel pachet. Apoi, returnează imediat cutia la farmacia de unde ai cumpărat-o pentru a primi o înlocuire corectă și sigură.

Numai că oprirea bruscă a tratamentului nu este o opțiune. Aceasta este cea mai importantă recomandare.

„Siguranța pacienților este prioritatea noastră principală. Este de o importanță vitală ca oamenii să își verifice cutiile de Sertralină 100mg tablete și, dacă numărul de lot este LL6264, ar trebui să nu le mai ia și să le returneze la farmacie pentru o înlocuire. Sfătuim pacienții să nu își întrerupă medicația, ci să returneze lotul afectat și, unde este necesar, să ceară sfatul medicului de familie sau al farmacistului”, a adăugat Dr. Alison Cave.

Iar dacă, din greșeală, ai luat deja o tabletă greșită (Seroquel XL este un medicament antipsihotic folosit pentru afecțiuni precum schizofrenia sau tulburarea bipolară) și nu te simți bine, este esențial să ceri imediat ajutor medical.

Măsuri și pentru farmacii

Alerta se adresează și profesioniștilor din domeniul sănătății. Farmaciștii au fost instruiți să oprească imediat distribuirea oricărui stoc din lotul LL6264. Toate cutiile trebuie puse în carantină și returnate furnizorului conform procedurilor stabilite. si, ei trebuie să verifice cu atenție orice pachet returnat de pacienți și să se asigure că oferă înlocuirea corectă.