Brandul de parfumuri Snif a înregistrat cea mai bună zi de vânzări din istoria sa pe 10 martie, generând peste 400.000 de dolari în doar patru ore. Totul s-a întâmplat în timpul unui livestream pe TikTok Shop, găzduit de influencerul Mikayla Nogueira. Evenimentul a atras peste un milion de spectatori unici.

„Vei rămâne în urmă”

Pentru Bryan Edwards, co-fondator și CEO al Snif, intrarea pe TikTok Shop nu a fost o opțiune, ci o necesitate. „Dacă nu operezi un TikTok Shop, vei rămâne în urmă,” a declarat Edwards, care a adus brandul pe platforma de social commerce încă din 2025. El crede că este o oportunitate uriașă. „Pentru mine, TikTok Shop este ultima oportunitate de arbitraj care există pe internet. Îmi amintește de Facebook acum 10 ani.”

Iar succesul a fost, pe bune, exploziv. După live-ul cu Nogueira (care are 17 milioane de urmăritori), Snif a devenit brandul de parfumuri numărul 1 pe platformă și a urcat 635 de locuri în clasament, ajungând pe poziția 96 la nivel global în TikTok Shop.

Storytelling-ul bate mirosul

V-ați fi gândit vreodată că un produs pe care, teoretic, trebuie să-l miroși se poate vinde online atât de bine? Se pare că da. Ajay Salpekar, directorul general al diviziei de beauty de la TikTok Shop, explică fenomenul. „Acum doi ani și ceva, nu știam dacă putem vinde parfumuri, pe care nu le poți mirosi, online. Se pare că absolut putem, pentru că parfumul este mult mai mult despre storytelling decât despre un înainte și după vizual.”

Cifrele confirmă. În 2025, vânzările de parfumuri pe TikTok Shop au depășit 162 de milioane de dolari. Și, deși 60% dintre cei care urmăresc conținut despre parfumuri sunt bărbați, 75% dintre cumpărători sunt, de fapt, femei.

Livestreaming-ul este motorul principal. Potrivit lui Salpekar, 76% dintre utilizatorii de parfumuri de pe platformă au cumpărat în timpul unui live. „Brandurile folosesc TikTok Shop din ce în ce mai mult ca o modalitate de a-și lansa noile parfumuri,” adaugă el. Mai mult, colaborările cu creatorii de conținut sunt esențiale. „Multe dintre aceste inovații în parfumuri sau arome sau profiluri sunt dezvoltate în colaborare cu creatorii, fie că este vorba de ceva foarte specific, precum colaborarea dintre Snif și Mikayla, sau [inspirate de] comentariile pe care utilizatorii le fac în Live-urile sau videoclipurile scurte ale creatorilor. Brandurile sunt atente la asta.”

Regulile jocului pe TikTok

Numai că succesul nu vine fără efort. Ca să joci pe terenul TikTok, trebuie să respecți regulile. Asta înseamnă să trimiți mii de mostre gratuite creatorilor în fiecare lună, sperând că vor vorbi despre brandul tău, și să participi la campanii de reduceri, unele finanțate de brand, altele direct de TikTok.

Platforma are și un sistem de rating exigent. „Dacă ratăm livrări, acel scor este penalizat și suntem deprioritizați în algoritm. Suntem deprioritizați în selecția promoțională,” explică Edwards. Dar sistemul are și o parte bună. „Suntem stimulați să ne asigurăm că avem totul pus la punct și oferim o experiență excelentă pentru consumator. Apoi, pe măsură ce clasamentul magazinului crește, primim mai multă prioritizare.”

Până la urmă, Snif privește platforma diferit, angajând chiar un manager intern dedicat operațiunilor. „Considerăm TikTok Shop un canal de marketing, nu un canal de vânzări,” spune Edwards. „Generează venituri, dar valoarea reală este că ridică toate celelalte canale de vânzări pe care operăm, inclusiv, și cel mai important, Ulta.”

Viitorul pare de lux

Momentan, brandurile care domină TikTok Shop, precum Phlur, Lattafa sau Oakcha, oferă produse sub 100 de dolari. E drept că e mai ușor să cumperi ceva mai ieftin dintr-un impuls.

Dar Ajay Salpekar este convins că lucrurile se vor schimba. „Cu orice platformă nouă, de obicei, explozia inițială de creștere tinde să fie în intervalul de prețuri mai accesibile. Dar ceea ce am văzut este că, în fiecare trimestru, valoarea medie a comenzii continuă să crească,” spune el. „Mă aștept pe deplin ca, în timp, să vedeți mai multe parfumuri de prestigiu, super-prestigiu și, în cele din urmă, de lux pe platformă.”

Chiar dacă viitorul TikTok în SUA este incert, unii antreprenori sunt optimiști. Partenerul principal al Snif, gigantul Ulta Beauty, a anunțat recent că se alătură platformei, iar TikTok plănuiește să-și deschidă propriul centru de logistică. Bryan Edwards încheie pe un ton încrezător: „Facem pariu că, având în vedere cât de înrădăcinat este TikTok în societate și în cultura americană, nu va pleca nicăieri.”