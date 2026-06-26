România intră în cele mai grele zile ale valului de caniculă din luna iunie, iar în vestul țării și în Câmpia Română temperaturile pot trece de 40 de grade Celsius la umbră. Asta schimbă imediat felul în care îți organizezi ziua, de la orele la care ieși din casă până la câtă apă bei și ce haine alegi.

Concret, pragul de peste 40 de grade este mult peste ce înseamnă o zi obișnuită de iunie și vine cu risc real de deshidratare, insolație și epuizare termică, mai ales dacă stai mult afară, conduci, ai drumuri cu copilul sau lucrezi în deplasare. Iar dacă aveai în plan plimbări lungi la prânz, antrenamente în aer liber sau drumuri fără pauze, săptămâna aceasta merită regândite.

Valul de căldură e un blocaj de aer, nu El Niño

Explicația pentru acest episod ține de circulația aerului de deasupra continentului, nu de fenomenul despre care se vorbește des când apar extreme meteo. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat clar ce stă în spatele valului de acum.

„Nu e de vină El Niño încă, ci un blocaj de aer deasupra Europei.”

Detaliul contează fiindcă arată că nu vorbim despre o simplă zi mai caldă, ci despre o masă de aer care rămâne blocată și ține temperaturile sus. Potrivit Antena3, România se confruntă cu un val de caniculă istoric pentru luna iunie, exact în perioada în care multe persoane încă merg la birou, au copii la activități sau se pregătesc de primele plecări de vacanță.

Programul zilnic are nevoie de ore mai blânde

Dacă poți alege, mută ieșirile și drumurile în prima parte a dimineții sau seara. La peste 40 de grade la umbră, asfaltul, mașina parcată și mijloacele de transport aglomerate pot amplifica și mai mult disconfortul. Nu e doar o senzație neplăcută. Corpul își pierde mai greu capacitatea de a se răci când aerul este foarte fierbinte.

Și aici apare partea practică: fă cumpărăturile devreme, amână plimbările lungi după-amiaza și lasă sportul în aer liber pentru orele mai suportabile. Dacă ai vacanță planificată în vestul țării sau în zone din Câmpia Română, verifică din timp cum arată programul zilei și evită traseele sau opririle lungi exact în mijlocul zilei.

Hidratarea nu înseamnă doar să bei apă când ți se face sete

Pe căldura aceasta, setea vine adesea prea târziu. Mai util este să bei lichide constant pe parcursul zilei și să nu aștepți momentul în care te simți deja amețită sau epuizată. Iar dacă ai multe drumuri, ține apa la îndemână, nu în portbagaj sau uitată în mașină.

Dar nu doar apa contează. Și ritmul zilei contează la fel de mult: pauze mai dese, umbră când poți, încăperi răcoroase când simți că te moleșești. Dacă apar durere de cap, stare de slăbiciune, greață sau confuzie, nu forța programul doar ca să îl bifezi.

Anumite medicamente pot face canicula mai greu de dus

Aici merită puțină atenție în plus, mai ales pentru femeile care au deja un tratament zilnic. Datele publicate arată că anumite medicamente pentru depresie, tensiune, inimă, ADHD și diabet pot crește riscul de insolație, de deshidratare sau pot scădea eficiența tratamentului în perioadele foarte calde, fiindcă afectează capacitatea corpului de a se răci.

Dintre cele menționate apar beta-blocantele, diureticele, Ramipril, Losartan și insulina injectabilă. Asta nu înseamnă să oprești tratamentul după ce citești articolul. Înseamnă să fii atentă la semnele de deshidratare și, dacă urmezi astfel de tratamente, să ceri sfatul medicului sau farmacistului despre ce ai de urmărit pe caniculă. Mai ales dacă pleci la drum, faci plajă sau petreci multe ore în oraș.

Cei mai vulnerabili sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice

Valurile de căldură nu lovesc pe toată lumea la fel. Copiii mici, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice se pot dezechilibra mai repede. Dacă ai în grijă un copil sau un părinte mai în vârstă, lucrurile simple chiar fac diferența: apă oferită des, haine lejere, stat la umbră și evitarea ieșirilor în orele cele mai fierbinți.

Numai că și adulții aparent sănătoși pot avea probleme când combină canicula cu oboseală, alcool, mașină încinsă, puțin somn sau mese sărite. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta nu e momentul bun pentru ambiții de tipul „rezist eu”. Mai util este să îți faci ziua mai ușoară (și da, chiar să anulezi ce se poate amâna).

Europa se încălzește mai repede, iar verile noastre arată deja altfel

Contextul mai larg spune multe despre de ce astfel de episoade par tot mai apăsătoare. Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală, conform serviciului climatic Copernicus. Asta înseamnă că recordurile de temperatură ajung să apară mai des, iar perioadele foarte calde nu mai sunt excepții rare, ci ceva pentru care merită să ai un plan simplu: apă, haine ușoare, trasee scurte, timp petrecut la răcoare.

Dacă vrei regula cea mai utilă pentru zilele următoare, ea sună așa: mută ce poți dimineața sau seara, poartă haine lejere și deschise la culoare, ține lichidele aproape și fii atentă dacă iei tratament pentru depresie, tensiune, inimă, ADHD sau diabet. În vestul țării și în Câmpia Română, temperaturile pot depăși 40 de grade Celsius la umbră.