Unele comportamente pe care lumea le laudă repede, faptul că te descurci singură, că nu plângi ușor, că ai standarde mari, pot ascunde altceva: felul în care te-ai adaptat dacă ai crescut fără multă afecțiune sau validare emoțională. Psihologii citați de The Economic Times explică exact această nuanță, care schimbă mult felul în care te uiți la tine sau la oamenii apropiați.

Independența excesivă apare frecvent la persoanele care nu s-au simțit sprijinite în copilărie, iar asta le poate împinge la maturitate să creadă că trebuie să rezolve totul singure și că nu se pot baza cu adevărat pe ceilalți. Din afară, pare forță. În interior, poate fi oboseala de a nu fi învățat niciodată cum arată sprijinul primit fără condiții.

Aici e miza reală pentru viața de zi cu zi: dacă îți spui mereu că „n-am nevoie de nimeni”, s-ar putea să nu fie doar preferință personală, ci o formă de protecție. Iar când înțelegi asta, nu te mai judeci la fel de aspru. Poți începe să observi ce te costă acest mecanism: epuizare, dificultatea de a cere ajutor, relații în care pari „puternică”, dar te simți singură.

Și mai e ceva ce merită privit cu blândețe. Persoanele care au crescut fără afecțiune învață adesea să-și ascundă emoțiile și să evite vulnerabilitatea. Pentru cei din jur, asta poate părea autocontrol sau rezistență emoțională. Numai că, în multe cazuri, este un mod de a preveni respingerea, nu o dovadă că durerea nu există.

Perfecționismul și nevoia de aprobare pot veni din lipsa de validare

Un alt tipar descris de psihologi este căutarea constantă a aprobării celorlalți, alături de standarde foarte ridicate. Când ai învățat devreme că valoarea ta apare mai ales prin performanță, ajungi să legi recunoașterea de ce faci, nu de cine ești. Asta se vede simplu: muncești mult, faci totul „ca la carte”, dar liniștea ține puțin și apare imediat întrebarea dacă a fost suficient.

Potrivit Cancan, aceste comportamente nu trebuie citite superficial, ca simple trăsături de personalitate admirabile. Ideea centrală este că ele pot fi mecanisme de adaptare. Nu defecte. Nu etichete. Nu un verdict despre tine.

Pentru auto-cunoaștere, primul pas util este să schimbi întrebarea. Nu „ce e în neregulă cu mine?”, ci „ce a încercat comportamentul acesta să protejeze?”. Dacă simți că nu poți cere ajutor, dacă te închizi când apare o discuție sensibilă sau dacă ai nevoie constantă de confirmare, încearcă să notezi situațiile concrete în care se întâmplă. Ce ai simțit chiar înainte? Ce ai fi avut nevoie să auzi? E un exercițiu mic, dar pune ordine într-un haos interior pe care multe dintre noi îl numim pur și simplu „așa sunt eu”.

Relațiile pot deveni mai lente, mai prudente și mai greu de construit

Experiențele emoționale din copilărie pot influența și felul în care iubești, te împrietenești sau ai încredere. Unele persoane devin mai rezervate și au nevoie de mai mult timp pentru a construi relații bazate pe siguranță. Dacă ai lângă tine un partener sau o prietenă care pare foarte distantă, nu înseamnă automat lipsă de interes. Uneori, înseamnă că apropierea li se pare riscantă.

Dar sprijinul nu arată ca o investigație. Ajută mai mult propoziții simple, fără presiune: „Sunt aici dacă vrei să vorbești”, „Nu trebuie să rezolvi totul singură”, „Te cred”. Când cineva a trăit fără suficientă validare, faptul că nu este forțat să se deschidă poate conta enorm.

Iar dacă te recunoști pe tine în aceste tipare, ajutorul poate începe foarte practic. Spune clar unei persoane de încredere de ce ai nevoie într-un moment mic, nu într-o criză mare. De exemplu: „Am nevoie doar să mă asculți 10 minute” sau „M-ar ajuta dacă ai verifica mâine ce fac”. Când ai învățat să supraviețuiești singură, cererea concretă e adesea mai ușoară decât vulnerabilitatea generală.

Reziliența nu e întotdeauna doar o calitate frumoasă

Reziliența este, de obicei, admirată. Și pe bună dreptate. Numai că psihologii atrag atenția că ea poate apărea uneori și ca rezultat al adaptării la lipsa sprijinului emoțional în copilărie. Cu alte cuvinte, faptul că „ai dus multe” nu înseamnă automat că ai fost bine în tot acest timp.

Asta e o diferență importantă și pentru părinți. Oferirea de afecțiune și validare emoțională nu înseamnă răsfăț. Înseamnă să îi arăți copilului că emoțiile lui au loc, că poate cere ajutor și că iubirea nu vine doar când performează. Pe scurt, să nu fie nevoit să transforme supraviețuirea în personalitate.

Și pentru tine, ca adult, merită un test blând: când primești un compliment pentru cât de puternică ești, te simți văzută sau doar confirmată pentru cât de bine ascunzi? Răspunsul la întrebarea asta poate deschide o conversație importantă cu tine însăți (și, dacă simți că e momentul, cu un terapeut).

Faptul concret de reținut este acesta: psihologii citați de The Economic Times spun că independența excesivă, ascunderea emoțiilor, nevoia de aprobare, standardele foarte ridicate, rezerva în relații și chiar reziliența pot fi mecanisme de adaptare dezvoltate după lipsa de afecțiune și validare emoțională în copilărie.