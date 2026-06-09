Sophie Turner a vorbit deschis despre epuizare și manipulare, recunoscand ca a suferit o cadere nervoasa inainte de a implini 30 de ani. Actrita a facut declaratii neasteptate despre viata ei personala și despre impactul emotional al separarii de fostul ei partener.

Te-ai simtit vreodata coplesita de haosul deciziilor din tinerete sau de presiunea de a fi un părinte perfect? Dincolo de stralucirea de la Hollywood, povestea actritei ne aminteste ca tranzitia spre maturitate și gestionarea unei despartiri dor la fel de tare pentru oricine. E o discutie sincera despre sănătate mintala și limite personale în care multe dintre noi ne putem regasi.

Actrita în vârstă de 30 de ani și cantaretul Joe Jonas (36 de ani) s-au despartit în 2023, dupa trei ani de casnicie. Divortul lor a fost finalizat în 2024, timp în care cei doi au trecut printr-o disputa publica intensa privind custodia celor două fiice ale lor, Willa (cinci ani) și Delphine (trei ani).

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Confesiuni despre o perioada intunecata

Și totusi, cum reusesti sa mergi mai departe când simti ca pierzi controlul? Intr-un interviu recent, Sophie a sugerat ca s-a confruntat cu forme de manipulare în timpul acelui conflict pentru custodie. Salvarea ei a venit partial din muncă, un refugiu pe care multe dintre noi il folosim când lucrurile acasa devin dificile. Așa cum arata Elle intr-un material publicat recent, actrita a gasit un efect terapeutic intr-unul dintre rolurile sale recente.

„Am jucat intr-un film numit Trust, despre o femeie care este nevoita sa se ascunda pentru ca este manipulata de barbatul cu care are un copil și trebuie sa isi protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, și o oportunitate de a face asta.” – Sophie Turner, actrita

Iar usurarea de a lasa în urma deceniul de la 20 de ani este palpabila. A povestit cum ea și prietenele ei au trecut fiecare prin câte o mică prabusire emotionala, fiind acum recunoscatoare ca au scapat de acel haos. Sa fim serioase, cine nu a simtit macar o data ca abia supravietuieste propriilor decizii din tinerete?

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Viata de părinte singur

Din cealalta tabara, fostul ei sot a ales sa vorbeasca despre noua sa realitate în cadrul podcastului Hey Jonas. Joe a abordat direct subiectul co-parentingului, o provocare uriașă pentru orice cuplu separat care incearca sa puna copiii pe primul loc.

„Sunt un tata singur și impart responsabilitatile parentale cu mama copiilor mei. fetele mele mi-au oferit din nou un scop în viata. Sunt și mai recunoscator pentru timpul pe care il petrec alaturi de ele.” – Joe Jonas, artist

El a recunoscut ca imbratisarile fetitelor ii rezolva problemele în cele mai triste momente, aratand empatie pentru toti parintii singuri care duc lupte similare și gestionand zilele dificile impreuna cu fosta partenera.

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Dinamica dintre cei doi pare sa fi ajuns intr-o zona de echilibru, cel putin declarativ. Ramane de urmarit cum vor reusi sa gestioneze acest co-parenting pe termen lung, pe măsură ce fetele vor creste și vor avea nevoie de o comunicare constanta intre cele două case.