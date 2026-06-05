Kathy Hilton s-a retras recent din rolul de onoare al paradei WeHo Pride, iar actrița Jennifer Tilly a intervenit public pentru a-și apăra prietena. Incidentul a stârnit imediat un val de reacții contradictorii pe rețelele sociale, aducând în prim-plan o dezbatere despre activism și responsabilitate.

Dincolo de dramele televizate de la Hollywood, situația aduce în discuție un subiect la care merită să reflectăm. Te-ai gândit vreodată cum reacționezi când o prietenă apropiată este criticată dur de cei din jur? Instinctul de protecție e absolut natural. Numai că, în era digitală, publicul pune sub lupă fiecare gest și cere o aliniere perfectă între actele de caritate financiare și convingerile politice personale.

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Prietenia la greu se cunoaște

Totul a început când zvonurile despre preferințele politice ale lui Kathy au inflamat comunitatea, forțând organizatorii și pe vedetă să ia o decizie rapidă privind participarea ei la evenimentul din 2026. Orașul West Hollywood a anulat practic rolul ei de Grand Marshal Icon, emițând o declarație comună în care se menționa că decizia a fost luată după primirea unor feedback-uri din partea comunității.

Și cine a sărit prima să o susțină? Colega ei din „Real Housewives of Beverly Hills”. Așa cum menționează Theblast într-un material publicat recent, Jennifer Tilly a folosit contul ei de Instagram pentru a clarifica lucrurile și a-și arăta sprijinul necondiționat.

„Nimeni nu muncește mai mult și mai neobosit pentru a da înapoi comunității decât @kathyhilton. Ea și-a deschis în mod repetat casa, inima și portofelul pentru cauzele LGBTQ+.” – Jennifer Tilly, Actriță

Dar internetul nu iartă ușor.

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Fanii au reacționat imediat la postarea actriței. Deși unii înțeleg loialitatea dintre cele două prietene, mulți au subliniat că banii donați nu compensează un eventual vot împotriva drepturilor minorităților. Un utilizator a punctat destul de clar pe Instagram că persoanele potențial ofensate sunt cele care trebuie să acorde iertarea, nu prietenele vedetei.

Ce spune vedeta despre retragere

Chiar ea a încercat să calmeze apele la scurt timp după incident. Într-un interviu acordat după o prezentare de modă a casei Hermes din Los Angeles, a explicat cu destulă diplomație de ce a ales să facă un pas în spate.

„Știți, sunt implicată în comunitate de mult, mult timp, iar când oamenii fac puțin zgomot, ce poți să faci?” – Kathy Hilton, Vedetă de televiziune

E drept că a preferat să evite drama, adăugând pur și simplu că le dorește participanților la paradă să aibă cea mai bună zi posibilă. Într-o declarație oficială separată, ea a subliniat că motivul inițial pentru care a acceptat rolul a fost dorința de a sărbători și de a împărtăși bucuria unei comunități pe care o apreciază.

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Iar problemele par să se țină scai de ea în această perioadă. Pe lângă acest scandal de imagine, se confruntă cu un proces destul de serios legat de un eveniment caritabil organizat în 2024. O invitată a căzut pe proprietatea ei din cauza betonului denivelat și cere acum peste 50.000 de dolari anual pentru îngrijiri medicale viitoare, acuzații pe care echipa legală a vedetei le neagă ferm.

Situația legală și de imagine a vedetei se complică vizibil în lunile următoare. Procesul pentru accidentul din Bel-Air își urmează cursul în instanță, iar echipa ei trebuie să decidă cum va gestiona pe termen lung relația cu publicul dezamăgit.