Apariția lui Rosie O’Donnell la Premiile Tony din 2026 a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Actrița a afișat un zâmbet strălucitor și un ten vizibil întinerit într-un costum cu modele geometrice, recunoscând deschis că a apelat la un lifting facial, dar a pus punct din start ideii de a mai trece pe la estetician în viitor.

O decizie născută din necesitate

Când slăbești masiv, pielea ta nu ține mereu pasul cu transformarea. Știu exact ce simți dacă ai trecut vreodată printr-o fluctuație majoră de greutate. În cazul lui Rosie, pierderea a peste 50 de pounds în ultimii trei ani a venit cu un preț estetic. Actrița a folosit medicamentul Mounjaro pentru a-și gestiona diabetul, iar topirea kilogramelor i-a lăsat un exces de piele pe față.

Iar problema nu era doar în oglindă. Mutată recent în Howth, Irlanda, actrița se lovea mereu de aceeași întrebare obositoare din partea localnicilor prietenoși. Oamenii voiau să știe de ce pare mereu nefericită. Așa cum a explicat într-un interviu recent citat de Theblast, vedeta ajunsese să le răspundă mecanic că pur și simplu așa arată chipul ei, fără să fie supărată pe nimeni.

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Reacția dură a fiicei sale

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Sinceră să fiu, decizia de a ajunge la bisturiu nu e niciodată ușoară, mai ales când propria familie te judecă aspru. Într-un eseu emoționant publicat luna trecută pe Substack, Rosie a mărturisit că s-a luptat cu propriile convingeri, văzând inițial intervențiile estetice ca pe o trădare a feminismului și a procesului natural de îmbătrânire.

Dar lovitura de grație a venit chiar de la fiica ei cea mică, Clay.

„Dacă o faci, nu aș mai putea să te respect niciodată.” – Clay, fiica lui Rosie O’Donnell

Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate. După operația din ianuarie, Rosie s-a întors acasă după zece zile, iar familia nici măcar nu a observat schimbarea la început. Singurul detaliu care a usturat cu adevărat a rămas prețul, vedeta avertizând că procedura a costat-o mai mult decât orice mașină pe care a deținut-o vreodată.

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Autenticitatea rămâne pe primul loc

Când a fost întrebată pe covorul albastru dacă plănuiește și alte intervenții pentru a sfida îmbătrânirea, răspunsul a fost scurt: „Nu, nu cred”. A ales să vorbească public despre asta tocmai pentru a fi sinceră cu publicul ei.

„Autenticitatea este scopul în aceste zile și vremuri.” – Rosie O’Donnell, actriță

A ținut să demonteze și zvonurile recente apărute în mediul online. O imagine generată de inteligența artificială o prezenta într-o rochie verde cu sclipici, sugerând că se întoarce în SUA pentru emisiunea Dancing with the Stars. Vedeta a glumit pe seama părului creț din poza falsă și a infirmat clar orice intenție de a părăsi Irlanda, țară în care s-a mutat după revenirea lui Donald Trump în funcție.

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Până la urmă, asumarea propriilor decizii este cel mai curajos lucru pe care îl putem face pentru noi însene. Momentan, actrița își vede liniștită de viața europeană, departe de dramele de la Hollywood. Următorul ei pas public rămâne un mister, dar reacția fanilor la onestitatea ei va dicta probabil cât de curând va mai face astfel de confesiuni intime.