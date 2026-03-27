Cel mai recent videoclip al artistei Raye, pentru piesa „Click Clack Symphony”, este o adevărată declarație de dragoste pentru pantofii cu toc înalt. Inspirată de sunetul ritmat al tocurilor, melodia este un apel la acțiune pentru femei, cu un mesaj despre puterea de a ieși din zona de confort și de a depăși greutățile vieții de zi cu zi.

Un imn pentru tocuri

Piesa vorbește despre acele momente din viață când o ieșire în oraș este necesară pentru a depăși poverile cotidiene. Sau pur și simplu pentru a sparge rutina de mâncat, dormit și scrollat pe telefon. Iar refrenul este cât se poate de direct și de puternic, un adevărat marș al feminității regăsite.

„Trimite chemarea, trimite chemarea. Le chem pe toate femeile mele de top, e pe cale să se întâmple. Click-click-click clack symphony, am nevoie de asta / Click-click-click clack symphony, iubesc sunetul ăsta”, cântă Raye. Versurile continuă pe aceeași notă de forță: „Ea este împuternicită de sunetul marșului nostru. O dor picioarele, dar spatele îi este încă arcuit / Și acest sunet îmi amintește că totul va fi bine”.

Jimmy Choo si Manolo, scosi de la naftalina

Dincolo de mesaj, videoclipul este un festin vizual pentru orice iubitoare de modă. Raye nu se sfiește să invoce numele grele ale industriei, ba chiar le dedică versuri speciale, ca un avertisment că au stat prea mult timp neatinse în dulap.

„Jim-Jimmy Choo, e timpul să deschizi dulapul”, spune un vers, urmat de o constatare melancolică: „E o priveliște tristă să vezi cum Manolo Blahnik adună pânze de păianjen”.

Pentru a-și susține punctul de vedere, artista poartă în clip piese iconice. Printre ele se numără pantofii Roger Vivier I Love Vivier (din piele lăcuită roșie) și o pereche de Jimmy Choo Scarlett din piele întoarsă. Povestea vizuală este simplă și de impact: Raye zace pe podea și pe canapea, copleșită, până când un grup de femei încălțate cu tocuri amețitoare năvălesc în casă și o scot din starea de apatie.

Scenele sunt pline de forță.

Într-un alt cadru, cântăreața este văzută escaladând o ușă, folosindu-și tocurile pantofilor pe post de cârlige pentru a urca.

S-a terminat cu tenisii in club?

Dar s-a terminat, pe bune, epoca tenișilor la petreceri? V-ați gândit la asta? E drept că, în ultimii ani, a existat o schimbare culturală evidentă, femeile optând tot mai des pentru încălțăminte comodă, precum pantofii sport sau balerinii, chiar și la ieșirile în oraș.

O femeie a devenit virală pe TikTok în 2024 după ce a postat un clip în care implora femeile mai tinere să poarte din nou tocuri în club. Deși a primit și critici la vremea respectivă, multe femei apărându-și dreptul la confort, se pare că lucrurile încep să se schimbe.

Numai că trendul pare să se întoarcă. Clipul lui Raye nu face decât să confirme o tendință care prinde contur: tocurile înalte revin în forță, fie că ne dor picioarele sau nu.