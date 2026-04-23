Linh Mai, un pui de elefant asiatic care cântărește acum 232 de kilograme, și-a făcut debutul public pe 21 februarie la Grădina Zoologică și Institutul de Biologie a Conservării Smithsonian. Născută pe 17 noiembrie 2023 cu o greutate de 148 de kilograme, micuța este deja o vedetă în rândul îngrijitorilor și, de acum, al vizitatorilor.

Un debut asteptat de toti

Evenimentul a fost primit cu entuziasm. Brandie Smith, directorul instituției, a descris-o pe Linh Mai ca fiind un pui plin de viață. „Linh Mai este un pui vibrant și încrezător și ne bucurăm cu toții să o vedem explorând lumea din jurul ei”, a declarat aceasta. Iar bucuria este cu atât mai mare cu cât nașterea ei reprezintă un succes pentru conservarea speciei.

„Nașterea oricărui animal la Grădina Zoologică este un motiv de sărbătoare, dar sosirea unui elefant pe cale de dispariție este o ocazie deosebit de fericită și semnificativă. În ultimele două decenii, angajamentul echipei noastre de elefanți pentru îngrijirea și conservarea elefanților asiatici a fost de neclintit. Linh Mai este un simbol al speranței pentru această specie”, a adăugat Brandie Smith.

O familie unita si jucausa

Linh Mai face parte dintr-o familie extinsă, turma de la grădina zoologică numărând acum șase elefanți. Mama ei, Trong, în vârstă de 43 de ani, este descrisă de îngrijitori ca fiind un părinte exemplar. „Trong este o mamă fantastică și cu experiență. Este atentă la fiecare nevoie a lui Linh Mai și o învață pe pui cum să fie un elefant. Este un privilegiu să urmărești cum se desfășoară această dinamică familială”, a explicat Tony Barthel, curatorul de la Elephant Trails. Tatăl puiului este Sri Lanka, un mascul de 22 de ani.

Dar se pare că Linh Mai are deja o parteneră preferată de joacă. „Este un elefant foarte curios și jucăuș. Este în mod special apropiată de sora ei mai mare, Kamala. Cele două sunt adesea văzute explorând habitatul și jucându-se împreună în grămada de nisip”, a mai spus Barthel.

Cum vine asta? O nastere planificata stiintific

Nașterea lui Linh Mai nu a fost o întâmplare. Ea a fost concepută prin inseminare artificială, un proces complex care a necesitat ani de muncă din partea echipei. Dr. Don Neiffer, medicul veterinar șef, a oferit detalii despre efortul depus. „Nașterea lui Linh Mai a fost punctul culminant al multor ani de colaborare între personalul nostru de îngrijire a animalelor, veterinari și oameni de știință”, a spus el.

Echipa a monitorizat nivelurile hormonale ale mamei Trong timp de cinci ani pentru a identifica momentul perfect pentru procedură. E drept că orice naștere vine cu riscuri, însă de data aceasta totul a decurs perfect. „Fiecare naștere este puțin diferită. Eram pregătiți să intervenim, dar travaliul lui Trong a fost rapid și a născut-o pe Linh Mai fără probleme”, a confirmat Dr. Neiffer, după o perioadă de gestație de 22 de luni.

Dincolo de cifre, o specie in pericol

Dar dincolo de bucuria momentului, povestea lui Linh Mai aduce în prim-plan o realitate sumbră. Elefantul asiatic este o specie pe cale de dispariție, confruntându-se cu amenințări grave precum pierderea habitatului și conflictul cu oamenii. Populația sălbatică a scăzut cu cel puțin 50% în ultimele trei generații (o perioadă de aproximativ 60-75 de ani).

V-ați gândit vreodată ce eforturi uriașe sunt necesare pentru a salva o specie? Grădina Zoologică Smithsonian participă activ la Planul de Supraviețuire a Speciilor (SSP) al Asociației Grădinilor Zoologice și Acvariilor, un program menit să asigure un viitor pentru acești giganți blânzi.

Iar numele puiului, ales cu grijă, poartă în el exact această speranță. În vietnameză, „Linh Mai” înseamnă „o pădure frumoasă”.