Oana Drăgușanu, sora celebrei Bianca Drăgușanu, a apărut recent în mediul online cu capul complet bandajat. Ea a suferit o operație de mini-lifting și nu s-a sfiit să răspundă curiozităților fanilor despre starea sa actuală.

Primele declarații despre recuperare

Întrebată despre cum decurge perioada post-operatorie, Oana a oferit detalii direct pe TikTok, explicând că procesul depinde foarte mult de fiecare persoană în parte. E drept că răbdarea este cheia în astfel de situații. „Recuperarea este în funcție de corpul fiecăruia, două – trei săptămâni să înceapă să se tragă inflamația. Normal, dacă respecți indicațiile medicului, nu doare”, a explicat ea. Iar Oana pare să urmeze cu strictețe indicațiile primite (esențiale pentru un rezultat bun) pentru a are rezultatele râvnite.

O pasiune de familie pentru estetic

Apariția Oanei nu este, până la urmă, o surpriză totală. Atât ea, cât și sora ei, Bianca, împărtășesc o pasiune evidentă pentru intervențiile estetice. Nu de puține ori, cele două au vorbit deschis despre transformările lor, trecând de mai multe ori pragul cabinetelor de specialitate în ultimii ani.

Bianca vrea să micșoreze tot ce a mărit

Numai că, în timp ce Oana se recuperează după o nouă intervenție, Bianca Drăgușanu pare să meargă în direcția opusă. V-ați fi gândit la asta?

Vedeta a recunoscut că unele alegeri din trecut nu au fost cele mai inspirate și acum încearcă să le ajusteze.

Într-o declarație recentă, Bianca a fost extrem de sinceră cu privire la planurile ei de a-și remodela înfățișarea, de data aceasta prin micșorare. „Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a declarat Bianca.