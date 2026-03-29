O persoană și-a pierdut viața și alte câteva au fost rănite în urma unui grav accident rutier în care au fost implicate patru vehicule, marți seara, în San Jose. Tragedia a avut loc la intersecția aglomerată dintre Senter Road și Tully Road, o zonă cunoscută pentru trafic intens.

Impact devastator la o intersecție aglomerată

Coliziunea s-a produs în jurul orelor serii, transformând intersecția într-o scenă haotică. Echipele de intervenție sosite la fața locului au confirmat implicarea a patru autoturisme. „Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au găsit o scenă haotică, cu patru vehicule implicate”, au transmis autoritățile locale. Impactul a fost extrem de violent, iar bucăți din caroserii erau împrăștiate pe zeci de metri.

Bilanțul tragic al victimelor

Din nefericire, pentru una dintre persoanele implicate, medicii nu au mai putut face nimic, fiind declarat decesul la fața locului. Iar bilanțul este unul sumbru, deoarece mai multe persoane au fost transportate de urgență la spital, cel puțin două dintre ele fiind în stare critică. Numai că, dincolo de cifre, rămâne tragedia unei vieți pierdute.

Recomandari Gino Paoli, una dintre legendele muzicii italiene, a murit la 91 de ani

Identitatea persoanei decedate nu a fost încă făcută publică.

Anchetatorii caută răspunsuri

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului. Dar cum s-a putut întâmpla o asemenea tragedie? E drept că primele ipoteze iau în calcul viteza excesivă sau neacordarea de prioritate, însă momentan nu există o concluzie oficială. „Ancheta este în stadiu incipient. Analizăm toate probele, inclusiv posibile înregistrări video din zonă, pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din San Jose (cunoscut ca SJPD). Până la urmă, stabilirea vinovăției poate dura săptămâni.

Traficul în zonă a fost complet blocat timp de mai multe ore pentru a permite echipajelor de intervenție și criminaliștilor să își facă treaba. Autoritățile fac un apel la eventualii martori care au surprins momentul impactului să contacteze departamentul de poliție pentru a oferi informații. Orice detaliu, oricât de mic, ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor acestui accident fatal.