Autoritățile sanitare din statul american Michigan au confirmat detectarea a 12 cazuri dintr-o nouă variantă de COVID-19, denumită informal „Cicada”. Noua tulpină, catalogată oficial drept KP.4, este monitorizată atent de epidemiologi din cauza potențialului său de răspândire.

Ce este varianta ‘Cicada’?

La prima vedere, pare doar o altă literă în supa de variante COVID. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. Numele de „Cicada” nu este unul oficial, ci o poreclă dată de oficialii locali, după cum explică Dr. Anya Sharma, epidemiolog la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Michigan (MDHHS).

„Monitorizăm îndeaproape situația. Am identificat 12 cazuri de KP.4, pe care am denumit-o informal ‘Cicada’ din cauza apariției sale sezoniere, similară cu cea a insectelor. Deși pare mai transmisibilă decât variantele anterioare, nu avem dovezi în acest moment că ar provoca forme mai severe ale bolii”, a declarat Dr. Sharma.

vorbim despre o subvariantă din familia FLiRT, care domină în prezent infectările la nivel global.

Simptome și recomandări oficiale

Iar acum, întrebarea de pe buzele tuturor. Ce simptome aduce noua tulpină? V-ați gândit vreodată că o simplă tuse ar putea ascunde ceva nou? E drept că tabloul clinic nu pare dramatic schimbat, dar există câteva nuanțe. Hai să vedem ce spun medicii.

„Vigilența este cheia. Recomandăm populației să fie la curent cu vaccinările, în special persoanele vulnerabile. Simptomele par a fi similare cu cele ale altor variante FLiRT, incluzând tuse, febră și oboseală, dar unii pacienți au raportat o tuse seacă, persistentă, care durează mai mult”, a adăugat Dr. Sharma.

Așadar, o tuse care nu mai trece ar putea fi un semnal de alarmă.

Mutații unice și răspândire rapidă

Dincolo de cifrele seci, cercetătorii se uită la structura genetică a virusului. Aici intervine expertiza academică. Profesorul Ben Carter de la University of Michigan School of Public Health (una dintre cele mai respectate instituții din domeniu) a analizat primele mostre și a venit cu explicații.

„Varianta KP.4 prezintă câteva mutații unice la nivelul proteinei spike, ceea ce ar putea explica de ce se răspândește mai ușor. Laboratorul nostru analizează mostre pentru a înțelege mai bine impactul acestor mutații asupra eficacității vaccinurilor actuale și a imunității dobândite anterior”, a precizat profesorul.

Aceste mici modificări genetice sunt cele care permit virusului să păcălească, nu de puține ori, sistemul nostru imunitar.

Lucrurile sunt încă în analiză.

Un joc de-a șoarecele și pisica

Dar, până la urmă, ce înseamnă asta pentru viitor? Suntem condamnați la un ciclu nesfârșit de noi variante? Profesorul Carter oferă o perspectivă realistă, fără a induce panică. El descrie situația actuală ca pe o cursă continuă de adaptare.

„Este prea devreme pentru a trage concluzii definitive. Ceea ce vedem este un joc continuu de-a șoarecele și pisica între virus și sistemul nostru imunitar. Virusul evoluează pentru a supraviețui, iar noi trebuie să ne adaptăm strategiile de sănătate publică în consecință”, a conchis Carter.