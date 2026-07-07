Când te lovește o răceală zdravănă sau gripa, tentația e să iei ceva rapid și să-ți vezi de zi. Nurofen Răceală și Gripă este gândit exact pentru aceste episoade: ameliorează opt simptome, de la nas înfundat și presiune sinusală până la febră, dureri de cap, dureri musculare și articulare. Partea de care merită să ții cont este alta: dacă după 3 zile nu te simți mai bine sau începi să te simți mai rău, tratamentul nu se prelungește din reflex, ci cere un consult medical.

Adulților și copiilor de peste 12 ani li se explică destul de clar regula de administrare: doza inițială este de 2 comprimate filmate, apoi 1 sau 2 comprimate filmate la intervale de 4-6 ore. Limita zilnică este strictă, 6 comprimate filmate pe zi, adică 1200 mg ibuprofen și 180 mg clorhidrat de pseudoefedrină. Dacă sari peste această limită, nu obții o răceală care trece mai repede, doar crești riscul de probleme.

Medicamentul are două substanțe active. Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg. Combinația este folosită pentru decongestionarea mucoaselor tractului respirator, scăderea febrei și reducerea durerilor. Asta înseamnă că poate fi util când ai simultan nas blocat, cap greu, frisoane și acea stare în care te dor până și umerii.

Și felul în care îl iei contează. Comprimatele se administrează cu un pahar cu apă, de preferat după mese. E un detaliu mic, dar ajută când încerci să treci prin câteva zile în care oricum corpul e deja iritat și obosit.

Răceala și gripa nu au același ritm, iar asta schimbă și așteptările

Răceala are simptome care durează, de obicei, aproximativ o săptămână. La gripă, simptomele se ameliorează treptat în decurs de două până la cinci zile, dar nu este neobișnuit să te simți abătut timp de o săptămână sau mai mult. Aici apare una dintre confuziile cele mai comune: dacă febra sau durerile cedează, nu înseamnă că organismul și-a revenit complet.

Pentru tine, asta contează fiindcă te ajută să nu intri în schema clasică de forțare. Te simți puțin mai bine, te întorci la birou, alergi prin oraș, sari peste hidratare și somn, iar seara ești din nou la pământ. Medicamentul poate calma simptomele, dar nu scurtează magic perioada în care corpul are nevoie de pauză.

Potrivit catena.ro, Nurofen Răceală și Gripă este un decongestionant nazal de uz sistemic, simpatomimetic, folosit pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă. Aici intră congestia nazală și sinusală, durerea de cap, febra, durerile musculare și articulare. Dacă exact acesta este tabloul tău, produsul țintește fix combinația de simptome care te ține pe loc.

Cine trebuie să fie mai atent cu administrarea

Copiii sub 12 ani nu intră în categoria pentru care medicamentul este recomandat. Dacă ai acasă un copil mai mic cu febră și nas înfundat, nu improviza doza pornind de la schema pentru adulți sau adolescenți.

Sarcina schimbă și ea complet regula. Nurofen Răceală și Gripă nu se administrează în ultimele trei luni de sarcină. În primele 6 luni de sarcină, utilizarea trebuie evitată, cu excepția situației în care medicul recomandă altfel. E genul de detaliu care nu se lasă pentru cititul prospectului după ce ai luat deja primul comprimat.

Dar și deshidratarea contează mai mult decât pare. Funcția renală se poate deteriora în special la copiii și adolescenții deshidratați. Dacă există febră, transpirație, aport scăzut de lichide sau episoade în care cel bolnav abia reușește să bea apă, acesta nu e momentul pentru administrare grăbită și fără atenție.

Ce faci dacă simptomele nu cedează

Pragul de 3 zile este foarte clar. Dacă după 3 zile nu te simți mai bine sau te simți mai rău, trebuie să te adresezi unui medic. Și dacă apar manifestări neplăcute, discuția trebuie dusă către medic sau farmacist, nu rezolvată din recomandări primite pe fugă.

Mai e util un lucru simplu: urmărește-ți simptomele ca pe un mic jurnal de boală. Dacă febra scade, dar durerea de cap și congestia rămân la fel, observi altfel dacă tratamentul chiar te ajută. Iar dacă starea generală se înrăutățește, ai deja o imagine mai clară când ceri sfat medical.

Nurofen Răceală și Gripă are autorizația de punere pe piață nr. 4144/2011/01-02, iar schema maximă publicată rămâne aceeași: cel mult 6 comprimate filmate pe zi, administrate la 4-6 ore, cu apă și de preferat după mese.