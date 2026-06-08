Știm cu toatele acele povești regale care par desprinse din basme, doar ca să se transforme rapid în drame pe care nu le-am dori nimănui. O nouă carte scoate la iveală detalii dureroase despre motivele reale care l-au împins pe Prințul Harry să renunțe la viața de la palat. Nu a fost doar o simplă dorință de independență, ci o cursă disperată pentru a-și salva soția de o istorie neagră.

Istoria care amenința să se repete

Dincolo de titlurile de scandal, miza este una profund umană și extrem de relatabilă pentru orice femeie care a simțit vreodată presiunea de a fi „perfectă” într-un mediu ostil. Harry a văzut cum Meghan este strivită de aceleași mecanisme toxice care au distrus-o pe mama lui, Prințesa Diana. Pentru el, protejarea propriei familii a devenit o misiune personală de supraviețuire emoțională.

Să ne amintim puțin de anul 2018. Meghan Markle intră în familia regală britanică drept un simbol absolut al schimbării. Era modernă, asumată și, pentru o scurtă perioadă, a doborât recorduri de popularitate alături de Harry. Exact același traseu luminos l-a avut și Diana la începuturile ei.

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Iar lucrurile s-au degradat cu o viteză amețitoare. Într-o analiză publicată recent de Theblast, autoarea Catherine Mayer explică în noua ei carte, „Divide & Rule”, cum Meghan a început să fie catalogată drept „prea ambițioasă” și „prea dificilă”. Sună cunoscut? Este exact tiparul aplicat femeilor regale care au îndrăznit să provoace așteptările rigide ale instituției.

„Curând, ea a învățat diferența dintre celebritatea gestionabilă și noul ei nivel de faimă: una deschide uși, cealaltă te întemnițează.” – Catherine Mayer, Autoare

Greutatea faimei și trauma nevindecată

Faima uriașă a venit la pachet cu o presiune sufocantă. Mayer subliniază că Diana a simțit exact aceeași senzație de asfixiere cu decenii în urmă. Harry, pur și simplu, nu a putut sta deoparte uitându-se cum soția lui parcurge același drum tragic. A vrut să o protejeze așa cum nu a putut face asta pentru mama sa.

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Autoarea își amintește un episod cutremurător de după moartea tragică a Dianei din 1997, când un angajat al unui hotel a arătat spre palat și a spus: „Ei au ucis-o”. Nu era o acuzație literară, ci expresia furiei publice față de o instituție care și-a lăsat vulnerabilă una dintre cele mai iubite figuri.

„În 1997, am rămas cu ochii uscați. Acum, plâng pentru Diana și pentru daunele pe care astfel de forțe continuă să le provoace.” – Catherine Mayer, Autoare

Ce putem învăța din toată această poveste

Până la urmă, povestea lui Meghan ne face să ne gândim la modul în care societatea judecă femeile vocale și independente. Criticii o acuză că a pătat imaginea monarhiei, dar susținătorii ei vorbesc despre rasism și misoginie ca motoare principale ale urii.

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Mayer încheie cu o întrebare care rămâne suspendată în aer și la care mulți încă evită să răspundă sincer. Ce a făcut ea, mai exact, pentru a câștiga o asemenea ostilitate? Răspunsul la această întrebare s-ar putea să spună mai multe despre noi, ca societate, decât despre deciziile luate în spatele ușilor închise de la Buckingham.