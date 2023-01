Cum iti alegi ochelarii de soare, in functie de forma fetei si de culoarea tenului

La fel ca si cautarea partenerului perfect, ochelarii de soare se incadreaza in aceeasi regula de netagaduit: opusurile se atrag. In concluzie, vom alege intotdeauna perechea de ochelari care sa intre in contrast cu forma fetei. Iata cateva ponturi in alegerea acestora, in functie de caracteristicile chipului.

Fata rotunda

Pentru a potrivi ochelarii de soare cu o forma rotunda a fetei, alege o pereche a carei design sa cuprinda cat mai multe linii drepte sau unghiulare. Formele rectangulare sunt de asemenea o alegere perfecta si la moda. In ceea ce priveste culorile, nuantele inchise te vor ajuta sa ajustezi vizual balansul de culoare al fetei.

Fata cu linii drepte

Unei fete dominata de linii ferme si drepte, perechea de ochelari de mai sus i s-ar potrivi ca nuca in perete. Intr-un astfel de caz, alegeti o pereche cu rame ovale, precum cele ale vechilor aviatori. Asigurati-va de asemenea ca partea de sus a cadrului sta destul de sus pe faþa pentru a minimaliza linia maxilarului.

Fata in forma de para

Pentru cei care au o fata cu o astfel de forma (fruntea lata si barbia ingusta), o pereche de ochelari dotati cu o rama subtire si linii verticale va ajuta mult la reinstaurarea echilibrului la nivelul barbiei. De asemenea, evitati ramele care ocupa mult spatiu in partea de sus a fetei, pentru a nu pune accent pe frunte.

Fata ovala

In cazul in care natura te-a inzestrat cu o fata ovala, esti probabil cea mai norocoasa, aproape orice forma potrivindu-se cu ea. Un singur lucru trebuie sa iei in calcul inainte de a cumpara o pereche de ochelari de soare, si anume ca marimea acestora sa fie proportionala cu fata.

Fata in forma de inima

Ochelarii de soare prea lati pot scoate in evidenta obrajii in mod neplacut in cazul de fata. Va sugeram alegerea unei perechi in stil aviator, aceasta potrivindu-se perfect cu forma fetei.

Fata mica

Fetele mici se pot asorta aproape cu orice forma de rame de ochelari, chiar si cu cele mai groase. In acest caz, evitati doar ochelarii cu rame foarte subtiri.

Fata alungita

Unei fete ovale si lungi, i se vor potrivi intotdeauna ochelarii de soare cu rame rectangulare care adauga un plus de amploare si ajuta la ajustarea proportiilor atat vertical cat si orizontal.Nu numai forma si marimea fetei sunt factori importanti in alegerea ochelarilor de soare, culoarea tenului fiind de asemenea de luat in calcul in acest demers.

Ten deschis

Pentru cei cu un ten foarte deschis, vom recomanda astfel ramele usoare de culori roz sau chihlimbariu. Culori precum maroniul carcasei de testoasa pot fi potrivite in anumite contexte dar, evitati pe cat se poate culorile intunecate. De asemenea, albastrul sau verdele sunt culori care va pot scoate culoarea din obraji deci, de evitat.

Ten inchis

In cazul unui ten mai inchis sau asiatic, optati pentru ramele incolore sau aurite. Evitati sub orice forma negrul.

Ten brun/negru

In acest caz, va recomandam sa optati pentru ramele de culori metalice. Evitati de asemenea negrul.