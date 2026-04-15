Maura Higgins, vedeta de 35 de ani din reality show-ul The Traitors, vorbește deschis despre procedurile estetice. Fosta concurentă de la Love Island UK recunoaște că folosește Botox, dar neagă vehement zvonurile privind alte intervenții la nivelul feței, explicând că transformarea sa are la bază alte motive.

Botox da, fillere nu

Confruntată constant cu speculații online, Maura a decis să lămurească lucrurile. E drept că mulți fani au observat o schimbare în înfățișarea ei. „Primesc Botox, însă nu îmi fac fillere. Tot timpul văd videoclipuri pe TikTok care spun, da, sigur și-a pus fillere în pomeți. De câte ori am citit că mi-am pus fillere în pomeți… Nu mi-am pus în viața mea fillere în pomeți”, insistă ea. Irlandeza a abordat și zvonurile privind un presupus lifting ocular: „Spun că mi-am făcut un lifting la ochi, deși nu știu cum se face procedura asta. Dacă se referă la Botox, totuși, da, îmi fac Botox.”

Singura intervenție cu filler pe care o recunoaște a fost în trecut. „Dar singurul filler pe care l-am avut vreodată a fost în buze, și nu l-am mai făcut de ani de zile. Obișnuiam să-l fac des, chiar și înainte de Love Island, dar nu l-am mai făcut de o veșnicie”, a clarificat vedeta.

Ba chiar, ea susține că nu ar avea nicio problemă să fie transparentă dacă ar apela la bisturiu. „Dacă m-aș duce să-mi fac vreo intervenție, aș fi foarte deschisă în privința asta. Dacă e ceva ce mă va face să mă simt mai încrezătoare în mine și aș vrea să-mi fac ceva, m-aș duce și aș face-o. Când o să am nevoie de un lifting facial, credeți-mă că o să-mi fac un lifting facial.”

Schimbarea vine din altă parte

Atunci de unde vine transformarea vizibilă? Maura oferă câteva explicații simple. Pe lângă faptul că a slăbit de la apariția în Love Island, vedeta a investit în zâmbetul său. „Mi-am pus aparat dentar. Am avut Invisalign după ce am ieșit din Love Island, iar apoi mi-am pus fațete pe dinți, ceea ce, clar, îți schimbă mult fața”, explică ea.

Iar un alt factor important este machiajul. „Cred că machiajul poate schimba enorm o persoană, dacă știi cum să-l aplici pentru a-ți avantaja trăsăturile.”

Rutina de machiaj neschimbată

Deși a fost coafeză timp de 10 ani înainte de a deveni celebră, Maura nu se consideră o expertă în machiaj. Surprinzător, rutina ei de glam pentru camerele de filmat nu diferă de cea de zi cu zi. „Dacă ies la prânz cu fetele, îmi fac exact același machiaj”, spune ea. Printre produsele ei de bază se numără fondul de ten MAC Studio Fix, anticearcănul Nars, blush-urile Patrick Ta și creionul de buze MAC Spice, despre care spune că are o rezervă de o sută de bucăți. Totul este fixat cu spray-ul L’Oréal Infallible, pe care îl descrie ca fiind „o mană cerească”.

Secretul părului din Scoția

V-ați gândit vreodată cum și-a menținut părul perfect în timpul filmărilor pentru The Traitors, în ciuda ceții scoțiene? Ei bine, secretul nu stă în vreo tehnică specială. „Cel mai bun lucru pe care l-am făcut a fost să aduc câteva peruci cu mine, pentru că, nu glumesc, nu aș fi putut să-mi aranjez părul. Părul meu nu este cel mai ușor de coafat. Este atât de creț”, recunoaște Maura.

Soluția a fost simplă: își împletea părul, punea peruca și o beretă deasupra. A adus cu ea trei peruci, singurele pe care le deține.

Problemele cu tenul și soluția radicală

În urmă cu aproximativ trei ani, Maura s-a confruntat cu o problemă dermatologică severă. „Am făcut o dermatită periorală foarte urâtă și probabil s-a întâmplat pentru că foloseam prea multe produse de îngrijire”, povestește ea. Afecțiunea, care i-a apărut pe pleoape și în jurul bărbiei, a determinat-o să își schimbe complet abordarea.

A renunțat la retinol și la tratamente faciale săptămânale.

„Când mi se inflamează, cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să reduc la minimum îngrijirea pielii și să folosesc doar un demachiant și o cremă hidratantă”, explică vedeta. Acum, rutina ei include produse precum Revive Foaming Cleanser, Rhode Glazing Milk Mist și creme hidratante de la La Mer, Augustinus Bader (un brand greu de pronunțat, după cum recunoaște chiar ea) sau Tatcha.

Cât despre viitor, Maura păstrează misterul, dar confirmă că următorul ei proiect este un show TV în Statele Unite, despre care „toată lumea va afla foarte, foarte curând”.