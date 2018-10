Adelina Pestritu, marturisiri despre depresia post-natala: ”Mi se face pielea de gaina!”

Adelina Pestritu isi va boteza fiica la inceputul lunii noiembrie, iar acum ea a vorbit despre depresia post-natala.

Astfel, in cadrul unei postari pe blogul personal, ea a vorbit despre cum i-a schimbat viata micuta Zeny.

”M-ati intrebat de foarte multe ori daca am suferit de depresie post-natala si, daca da, cum am reusit sa trec prin asta. Va marturisesc ca este un subiect la auzul caruia mi se face pielea de gaina. Din punctul meu de vedere, acum descopar si cunosc tot felul de stari. Nu am descoperit focul, nu sunt in masura sa dau sfaturi. Singurul lucru pe care as putea sa il recomand mamicilor este sa aiba in continuare grija de ele.

Femei fiind, este normal sa ne preocupe aspectul nostru fizic. Daca mergem la un salon, la un masaj la cumparaturi, o sesiune de shopping este terapie pentru orice femeie, indiferent ca imi iau un ruj, o bluza de la second-hand, nu trebuie sa cheltui sume exorbitante de bani, orice produs cumparat pentru tine, este terapie. Trebuie sa intelegem ca, organismul nostru a trecut prin foarte multe schimbari, avem kilograme in plus, vergeturi, celulita… eu, Slava Domnului, nu m-am confruntat cu vergeturile, insa am avut de a face cu celulita, de care am reusit sa scap usor-usor, cu ajutorul dietei pe care o urmez.

Atunci cand te simti bine in pielea ta, cand te uiti in oglinda si te vezi frumoasa, cand te preocupi de tine, de fizicul si de sanatatea ta, vei reusi sa iti recapeti echilibrul. Nu m-am confruntat cu aceasta depresie, sunt alaturi de femeile care se confrunta cu aceasta problema si le incurajez pe toate sa imi scrie pe Instagram sau Facebook, poate reusesc sa le ajut macar cu un sfat.”, a scris ea pe contul personal de socializare.