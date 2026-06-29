Madonna (67 de ani) a vorbit surprinzător de direct despre un sentiment pe care multe femei îl ascund bine: gelozia față de o altă femeie pe care o admiră. La o discuție cu Graham Norton, la Koko, în Londra, unde se afla și Kylie Minogue (58 de ani), artista a spus că, la un moment dat, s-a comparat cu ea și s-a simțit mai puțin frumoasă.

În practică, asta face confesiunea ei mai interesantă decât o simplă anecdotă de celebritate. Nu vorbește doar despre rivalitate pop, ci despre acel gând foarte recognoscibil: o vezi pe cealaltă, o placi, poate chiar o admiți, dar în același timp te întrebi dacă tu vei fi vreodată „destul”. Iar când spune asta o femeie care și-a construit zeci de ani imaginea de forță și control, povestea capătă altă greutate.

Madonna a purtat un tricou cu Kylie Minogue la MTV Europe Music Awards

Madonna a readus în discuție un episod din anul 2000, de la MTV Europe Music Awards din Stockholm, Suedia. Atunci a apărut într-un tricou personalizat, cu numele lui Kylie Minogue scris cu strasuri. Gestul a părut atunci o declarație jucăușă de admirație, dar acum artista a adăugat o nuanță pe care publicul nu o știa.

În emisiunea „The Graham Norton Show”, ea a explicat ce era în spatele acelui look:

„Eram în modul meu Western, strasând totul, și încercam să mă gândesc la cântărețe de care sunt ușor îndrăgostită. Și, firesc, m-am gândit la Kylie și mi-am făcut un tricou cu ea.” -70% Geanta ALDO alba, TOPLUXE 168, din piele ecologica Cumpără acum

Numai că admirația nu era singurul sentiment de acolo. În aceeași conversație, Madonna a spus clar că a existat și gelozie. Nu a precizat despre care dintre foștii soți era vorba, dar în 2000 se căsătorise cu Guy Ritchie, după ce fusese căsătorită anterior cu Sean Penn între 1985 și 1989.

Aici e partea care rămâne. Nu faptul că două staruri pop au împărțit o scenă, ci că una dintre ele a spus, cu voce tare, un gând pe care multe dintre noi îl știm prea bine.

Kylie Minogue nu știa de gestul Madonnei de la premii

Și reacția lui Kylie Minogue a făcut scena și mai simpatică. Artista a povestit că nu a avut niciun indiciu înainte să o vadă pe Madonna purtând tricoul cu numele ei. Pentru cine a trecut măcar o dată printr-un compliment public neașteptat, reacția e foarte ușor de imaginat.

Potrivit Dailymail, Kylie a spus în aceeași emisiune că nu a existat „niciun avertisment” înainte de acel moment de la gala din Stockholm.

„Nu știu ce am făcut, probabil că m-am oprit la un pas de leșin.”

Schimbul acesta spune și altceva despre relația dintre ele: din ce reiese acum, episodul nu a fost o rivalitate rece, ci mai degrabă un amestec foarte feminin și foarte real de fascinație, comparație și apreciere.

Recunoașterea geloziei sparge mitul femeii „imune” la insecurități

Poate cel mai util lucru din toată scena este că sparge puțin ideea de femeie „imună” la insecurități. Madonna este una dintre cele mai mari figuri din pop, cu o carieră de decenii, iar Kylie Minogue este, la rândul ei, o prezență culturală uriașă. Și totuși, în spatele imaginii publice, apare aceeași emoție pe care o simți și tu când te compari cu o colegă, cu o prietenă sau cu o femeie pe care o urmărești online.

Dar diferența stă în felul în care o numești. Când spui „da, m-am simțit așa”, sentimentul se mută din zona rușinii în zona sincerității. Nu îl face mai plăcut, dar îl face mai ușor de dus.

Mai e ceva. Povestea nu pune femeile una împotriva celeilalte. Din contră, arată că poți să admiri o altă femeie și, în același timp, să te lupți cu propriile comparații. Asta nu te face meschină. Te face om.

Madonna își lansează al 15-lea album de studio pe 3 iulie

Apariția de la Koko, în Londra, a avut loc în timp ce Madonna își promovează al 15-lea album de studio, care va fi lansat pe 3 iulie și va fi urmat de un turneu mondial. Iar faptul că a ales să vorbească tocmai despre vulnerabilitate într-un moment de promovare spune destul de mult despre cum își lasă publicul să vadă și partea mai puțin lustruită.

Si poate de aceea astfel de momente rămân mai mult decât un headline. Nu pentru că sunt spectaculoase, ci pentru că sunt recognoscibile. Dacă te-ai surprins vreodată comparându-te cu altă femeie pe care, de fapt, o placi, scena asta îți amintește ceva simplu: admirația și nesiguranța pot exista în același timp.

Ultimul fapt concret rămâne acesta: al 15-lea album de studio al Madonnei apare pe 3 iulie, iar după lansare artista pleacă într-un turneu mondial.