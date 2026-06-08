Gala premiilor Tony 2026 a adus nu doar un record absolut de încasări pentru Broadway de aproape 2 miliarde de dolari, ci și o adevărată lecție de stil. Găzduită de Pink, seara a fost plină de apariții care au demonstrat că machiajul de covor roșu nu trebuie să fie deloc previzibil.

Sinceră să fiu, știm cu toatele cât de ușor este să picăm în capcana machiajului neutru la fiecare eveniment mai special. Iar aici intervine magia acestor apariții. Nu te uiți la ele doar ca la un spectacol îndepărtat, ci ca la o sursă directă de inspirație pentru serile de vară când vrei să ieși din anonimat. O simplă schimbare de nuanță la ruj sau un eyeliner aplicat diferit îți pot schimba complet starea de spirit.

Broadway-ul traversează o perioadă fantastică, iar comunitatea teatrală a avut toate motivele să celebreze în stil mare. Într-o analiză publicată recent de Allure, vedem clar cum artiștii de pe scenă au reușit să concureze direct cu divele de la Hollywood, aducând în fața aparatelor foto coafuri sculpturale și machiaje asortate perfect cu ținutele.

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Eleganță fără efort și ten luminos

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele femei să arate impecabil, dar de parcă abia s-au trezit din somn? Rose Byrne este exemplul perfect. Secretul ei stă în pregătirea meticuloasă a tenului. Înainte de machiaj, pielea ei a fost exfoliată în doi pași cu produsele First Aid Beauty, mai exact gelul de curățare Brighten + Glow și dischetele cu acid glicolic și lactic.

(Mic pont rapid: exfolierea blândă înainte de un eveniment face fondul de ten să arate ca o a doua piele, fără aspect încărcat). Pentru păr, stilistul Harry Josh a alternat direcția buclelor folosind un ondulator obișnuit, fixând totul cu spray-ul Goldwell StyleSign Shaping pentru a păstra acel aer relaxat.

Culori îndrăznețe și contraste neașteptate

Dar hai să vorbim puțin despre culoare. Ariana DeBose a asortat o rochie verde smarald cu un fard de pleoape verde pădure, aplicat generos dincolo de pliul ochiului. Numai că surpriza serii a venit de la actrița Kara Young.

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Când porți o rochie verde chartreuse, decizia nuanței de pe buze e destul de complicată. Starr Ceska, make-up artistul ei, a abordat direct această problemă.

„Ce culoare de ruj porți cu chartreuse?” – Starr Ceska, Make-up artist

Răspunsul ei asumat? Cel mai profund ruj în nuanța stafidei. Un contrast pe care merită să îl încerci și tu la următoarea ieșire.

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Dramatism și accente retro pe covorul roșu

Și pentru că suntem la premiile teatrului, o doză sănătoasă de dramatism este absolut necesară. Frankie Grande a optat pentru un ochi extrem de sclipitor, conturat cu un tuș negru intens pe linia apei, folosind produse din gama R.E.M. Beauty a surorii sale.

La rândul său, Cole Escola a adus un aer retro absolut fermecător, cu gene alungite și păr roșcat voluminos. Descrierea propriului look a fost de-a dreptul savuroasă.

„Un bebeluș gay… Lăsat afară lângă un coș de gunoi.” – Cole Escola, Actor

Danielle Brooks a atras și ea privirile cu un bob elegant și un machiaj în care creionul negru a fost estompat atât spre interior, cât și spre exteriorul ochiului, creând o privire extrem de intensă. Ba chiar și André De Shields a păstrat machiajul personajului său din spectacol, demonstrând că un eyeliner cu strasuri merge perfect cu un smoking vibrant.

Până la urmă, frumusețea înseamnă să te joci și să te simți bine în pielea ta, indiferent de reguli. Următorul mare eveniment monden va dicta probabil tendințele de toamnă, dar rămâne de văzut câte dintre noi vor avea curajul să poarte un fard verde smarald la o petrecere pe plajă. Încearcă și tu o culoare nouă weekendul acesta!