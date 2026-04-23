Linh Mai, un pui de elefant asiatic care cântărește acum 254,4 kilograme, și-a făcut astăzi, 21 martie, debutul public la Grădina Zoologică Națională Smithsonian. Născută pe 16 noiembrie 2023, femela a devenit rapid vedeta instituției, iar vizitatorii au așteptat cu nerăbdare acest moment. La naștere, cântărea 148,7 kilograme.

Debutul mult așteptat

Evenimentul a atras numeroși curioși. Iar vizitatorii o pot admira pe Linh Mai zilnic, între orele 10:00 și 12:00, dacă vremea o permite, în habitatul special amenajat. Puiul, care măsoară acum 1,2 metri înălțime, este fiica Maharani (sau Rani), o femelă în vârstă de 28 de ani, și a lui Spike, un mascul de 42 de ani.

V-ați imaginat vreodată cum arată bucuria pură a unui pui de elefant? Ei bine, cei prezenți au avut ocazia să vadă asta live.

O poveste de succes pentru conservare

Dincolo de spectacol, nașterea lui Linh Mai este o victorie importantă pentru o specie aflată în pericol. Brandie Smith, directoarea grădinii zoologice, a subliniat acest aspect. „Linh Mai este o poveste de succes în materie de conservare și un simbol al speranței pentru această specie pe cale de dispariție. Nașterea ei este o dovadă a angajamentului echipei noastre față de elefanții asiatici. Suntem încântați ca publicul să o cunoască pe mica noastră gigantă și să fie inspirat să ajute la salvarea acestor animale în sălbăticie.”

Elefanții asiatici sunt o specie pe cale de dispariție, cu mai puțin de 40.000 de exemplare rămase în sălbăticie. Principalele amenințări sunt pierderea habitatului, conflictul cu oamenii și, nu în ultimul rând, braconajul.

Viața în turmă și personalitatea jucăușă

Adaptarea puiului în familie pare să fi decurs perfect. Mama, Rani, este descrisă ca fiind extrem de grijulie, iar restul turmei a primit-o cu brațele deschise. Tony Barthel, curatorul expoziției Elephant Trails, oferă detalii din culise. „Rani este o mamă fantastică și cu experiență. Este atentă la Linh Mai, anticipându-i nevoile și arătându-i cum stau lucrurile în viața de elefant. Pentru prima dată, vedem aici trei generații de elefanți, ceea ce reprezintă o piatră de hotar uriașă.”

Și, până la urmă, cum e micuța? „Turma a primit-o foarte bine pe Linh Mai. A fost o bucurie pentru echipa noastră să-i urmărească personalitatea cum se dezoltă. Este curioasă, energică și adoră să se joace în noroi”, a adăugat Barthel.

O bucurie pentru toată lumea.

Miza din spatele nașterii

Hai să vedem și contextul mai larg. Nașterea lui Linh Mai nu este doar un eveniment fericit, ci și unul strategic pentru supraviețuirea speciei. Fiecare exemplar nou este important pentru menținerea diversității genetice în programele de reproducere controlată. Bryan Amaral, curator senior, explică miza.

„Nașterea lui Linh Mai este semnificativă pentru programul nostru de reproducere și pentru sustenabilitatea populației din America de Nord. Fiecare pui născut este un colac de salvare pentru specie. Suntem mândri să facem parte din Planul de Supraviețuire a Speciilor al Asociației Grădinilor Zoologice și Acvariilor (un program care stabilește ce elefanți să fie reproduși pentru a menține o populație diversă genetic și auto-suficientă).”