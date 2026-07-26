Lidl schimbă coșul de cumpărături din perioada 27 iulie – 2 august prin gama Eridanous și prin oferte non-food valabile începând cu 27 iulie. Pe partea de alimente, promoția anunțată ajunge până la 50% la al doilea produs cumpărat pentru articole selectate.

Asta contează mai ales dacă vrei să construiești rapid o masă tematică, fără să alergi prin mai multe magazine. Selecția include aperitive, fel principal și desert, iar în paralel apar și câteva produse pentru casă care merg bine într-o seară relaxată.

La raft intră măsline Kalamata fără sâmburi, pastă de măsline, ton afumat, halva, biscuiți, batoane cu miere, grisine și chipsuri, toate în lista de articole selectate pentru reducerea de 50% la al doilea produs. Sursa nu precizează prețurile produselor și nici dacă există o limită de produse cu reducere pentru un singur client.

Din gama Eridanous apar și produse care pot lega ușor un meniu de seară: ulei de măsline extravirgin Chania I.G.P., marcat cu stoc limitat, Tzatziki cu 15% usturoi, tot cu stoc limitat, crochete cu brânză Halloumi D.O.P. și musaca în stil grecesc. Cum relatează Gadget, retailerii folosesc frecvent astfel de săptămâni tematice pentru a aduce trafic în magazine și pentru a lărgi coșul de cumpărături al clienților fideli.

Partea dulce vine cu Bougatsa cu vanilie și ciocolată, baclava cu nucă, rahat grecesc cu migdale și aromă de mastic, marcat cu stoc limitat, și halva cu fistic, tot cu stoc limitat.

Cu ce începi dacă vrei o seară simplă acasă

Varianta cea mai ușoară este să legi masa în trei pași. Aperitivul poate porni de la măsline Kalamata fără sâmburi, pastă de măsline și grisine. Felul principal poate merge pe crochete cu brânză Halloumi D.O.P. sau musaca în stil grecesc. La final, desertul se închide simplu cu Bougatsa, baclava sau halva cu fistic.

Electrocasnice moderne și gadgeturi pentru casă la Lidl

Ai și câteva produse pentru casă lansate din 27 iulie. Oferta non-food include un aspirator vertical 2-în-1 cu autonomie de până la 45 de minute, o friteuză cu aer cald de 5.6 litri cu 7 programe și un robot de spălat geamuri cu 3 moduri de curățare și 12 lavete incluse.

Pe aceeași listă mai sunt o plită cu inducție de 2200W, cu 9 niveluri de putere și funcție Boost, și o lampă verticală RGB cu 16 culori selectabile prin telecomandă și un flux luminos de 1100 lm.

Tzatziki are 15% usturoi și este marcat cu stoc limitat.