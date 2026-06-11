Lucia Aronica (cercetător în epigenetică la Universitatea Stanford) spune că una dintre cele mai convingătoare lecții despre longevitate nu a venit dintr-un gadget, ci din viața de zi cu zi a mamei sale, Livia (85 de ani), care trăiește într-un mic oraș de coastă din sudul Italiei. Fără brățări de monitorizare, fără biohacking, fără obsesia pentru scoruri perfecte.

Mai precis, după peste două decenii în care a studiat cum alimentația și stilul de viață influențează genele, Aronica a pus în cinci reguli simple ceea ce vede la mama ei: mâncare care face plăcere, mișcare firească, relații apropiate, un scop clar și permisiunea de a te bucura de viață. Pentru multe dintre noi, partea bună este că nu vorbim despre un plan scump sau greu de ținut, ci despre obiceiuri pe care le poți adapta în oraș, între job, familie și lista aceea fără sfârșit de lucruri de făcut.

Longevitatea nu este doar despre cifre și măsurători

Aronica nu respinge indicatorii clasici de sănătate. Spune clar că merită să știi unde stai cu tensiunea arterială sau colesterolul. Numai că atrage atenția că o parte din cultura longevității s-a mutat prea mult spre control: scoruri de somn, biomarkeri, macronutrienți numărați la gram.

„Cred cu tărie în importanța cunoașterii unor indicatori precum colesterolul sau tensiunea arterială. Totuși, există o parte a culturii longevității care s-a concentrat excesiv pe optimizarea scorurilor de somn, monitorizarea biomarkerilor și numărarea macronutrienților, fără a lua în considerare contextul uman mai larg.”

Pentru tine, traducerea e simplă: analizele și controalele rămân utile, dar nu sunt tot tabloul. Dacă mănânci corect și trăiești stresată, singură și mereu cu senzația că nu faci destul, partea aceasta nu se vede într-o aplicație, dar contează.

Dieta mediteraneană este despre plăcere, nu perfecțiune

Prima regulă din viața Liviei este să mănânce alimente care îi plac, încet, într-un stil apropiat de dieta mediteraneană. Asta înseamnă ulei de măsline, legume cu frunze verzi, usturoi, pește de câteva ori pe săptămână și ciocolată neagră. Nu un meniu rigid, nu o pedeapsă mascată în „disciplină”.

Iar aici e poate partea cea mai folositoare: nu trebuie să copiezi Italia ca să iei ideea bună. Poți păstra principiul și în România. Un prânz mai simplu, gătit cu ulei de măsline, mai multe verdețuri în săptămână, pește de câteva ori, desert mic care chiar îți place în locul ronțăitului făcut pe fugă. Mâncatul lent contează și el, fiindcă schimbă nu doar digestia, ci și relația cu masa.

Mișcarea naturală este esențială pentru sănătate

A doua regulă este mișcarea „naturală, nu doar la sală”. Aronica explică faptul că acest tip de mișcare modifică expresia a peste 800 de gene din mușchi și ajută la repararea celulară și la rezistența metabolică. Cifra e mare tocmai fiindcă arată că efectul nu e marginal, ci biologic, întins pe multe mecanisme deodată.

Dar vestea bună e că nu trebuie să transformi asta într-un proiect de performanță. Dacă locuiești într-un oraș mare, mișcarea naturală poate însemna mers pe jos până la magazin, urcat scările, coborât cu o stație mai devreme, plimbări seara, drumuri făcute pe jos în weekend. Nu înlocuiește mereu sportul organizat, dar e un început realist și mult mai ușor de păstrat.

Relațiile apropiate reduc riscul bolilor cronice

A treia regulă merge într-o zonă pe care o amânăm des, deși o simțim pe pielea noastră: legăturile cu ceilalți. Potrivit Adevarul, Aronica spune că izolarea socială nu înseamnă doar singurătate emoțională, ci are urme biologice clare. Izolarea socială, de exemplu, poate activa gene inflamatorii asociate cu bolile cardiovasculare, subiect despre care poți afla mai multe aici.

„Izolarea socială activează gene inflamatorii asociate bolilor cardiovasculare, declinului cognitiv și îmbătrânirii accelerate. Relațiile apropiate reduc activitatea acestor gene și oferă protecție împotriva bolilor cronice.”

Dacă ai impresia că „n-ai timp” de prietene, familie sau comunitate, partea aceasta merită recitită. Nu e vorba doar despre a socializa mai mult, ci despre a păstra câteva relații care chiar te țin. Un telefon mai lung, o cină cu cineva apropiat, o rutină săptămânală cu o vecină, o colegă sau sora ta pot conta mai mult decât încă o seară în care bifezi taskuri.

Un scop clar în viață încetinește îmbătrânirea

A patra regulă este să ai un scop. Aronica îl descrie ca pe „un motiv pentru a ne îmbrăca dimineața” și îl leagă de o îmbătrânire mai lentă. Mama ei s-a pensionat la 58 de ani, după peste 30 de ani ca funcționar public, dar nu s-a retras din viață. A rămas activă în comunitate.

Și asta e foarte ușor de înțeles în viața reală: scopul nu trebuie să fie mare sau spectaculos. Poate fi munca ta, un proiect personal, grija pentru familie, voluntariatul, grădinăritul, întâlnirile regulate cu oameni dragi, orice îți dă senzația că ziua nu trece degeaba. Când rutina devine doar între obligații, exact aici apare golul.

Bucuriile mici susțin sănătatea pe termen lung

A cincea regulă e și cea mai contraintuitivă pentru cultura noastră de „fii mai eficientă”: să îți dai voie să fii ghidată și de plăcere. Nu hedonism fără limite, ci bucurii reale, mici, repetate. O masă bună. O plimbare. O conversație. O rutină care nu arată perfect, dar îți face bine.

„Mama mea are ceea ce eu numesc «scânteia». În copilărie credeam că este doar exuberanța tipic italiană. Acum, după decenii de studiu al longevității, o văd diferit. Această scânteie este capacitatea ei de a găsi plăcere autentică în viața de zi cu zi. Iar, contrar a ceea ce cred mulți oameni, plăcerea nu este opusul sănătății. Cercetările sugerează că emoțiile pozitive, relațiile puternice și experiențele plăcute pot susține mecanismele biologice asociate rezilienței și îmbătrânirii sănătoase.”

Dacă vrei să iei ceva concret din toate aceste reguli, începe modest: o masă mâncată fără grabă, 20-30 de minute de mers pe jos, un telefon către cineva apropiat și un lucru mic care îți dă chef de ziua ta. Livia (85 de ani) nu și-a construit viața în jurul monitorizării, ci în jurul unei scântei pe care Lucia Aronica spune că a învățat să o vadă abia după decenii de studiu al longevității.