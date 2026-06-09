Cântăreața Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, și fostul premier canadian Justin Trudeau, de 54 de ani, și-au făcut prima apariție oficială pe covorul roșu în calitate de cuplu. Cei doi au atras toate privirile luni seară, la Festivalul de Film Tribeca din New York, unde au debordat de afecțiune în fața aparatelor foto.

De multe ori ne gândim că după o despărțire grea, mai ales la maturitate, e cam greu să o iei de la capăt. Dar, această pereche atipică demonstrează că dragostea te poate surprinde exact când te aștepți mai puțin. Refacerea vieții personale după relații de un deceniu este absolut posibilă, iar dinamica lor ne arată că poți găsi un echilibru organic chiar și între două lumi complet diferite.

Cum a început povestea lor atipică

Să ne amintim puțin cum s-a ajuns aici. Prima dată au fost văzuți împreună în iulie 2025, plimbându-se relaxați prin parcul Mount Royal din Montreal alături de câinele artistei, o ieșire urmată de o cină intimă. Totul se întâmpla la scurt timp după ce Katy a rupt logodna cu actorul Orlando Bloom, alături de care a petrecut aproape un deceniu și cu care are o fetiță de cinci ani, Daisy. La rândul său, Justin venea după o căsnicie de 18 ani cu Sophie Trudeau, de care se separase oficial în 2023.

Recomandări Vestea care schimba totul pentru Katy Perry. Ce decizie a luat alaturi de Justin Trudeau la un an de relatie

Iar acum, lucrurile au trecut la nivelul următor. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material recent, cuplul a fost prezent la New York pentru proiecția filmului de concert al artistei, Katy Perry, The Lifetime Tour – Live from Paris. Katy a ales o rochie maxi albă, cu decolteu în V și aplicații florale 3D, în timp ce politicianul a completat-o perfect cu un costum negru croit pe corp și guler deschis.

Imaginile vorbesc de la sine.

Fostul premier pur și simplu nu și-a putut lua ochii de la ea în timp ce poza singură pe covorul roșu. Un detaliu care a topit inimile fanilor, mai ales după postarea ei din aprilie. Atunci, Katy a urcat pe internet o fotografie cu ei doi în ținute negre asortate, cu mâna pe pieptul lui, scriind: „Nu am știut niciodată că o karmă poate fi atât de plină de satisfacții”. O mică înțepătură la adresa trecutului? Foarte posibil.

Recomandări Katy Perry și Justin Trudeau glumesc despre diferența de 13 ani dintre ei

Relația cu copiii și armonia în familia extinsă

Dincolo de ținute și zâmbete pe covorul roșu, testul real al oricărei relații la această vârstă este integrarea în familie. Justin are trei copii din mariajul anterior: Xavier, Ella-Grace și Hadrien. Se pare că artista a preluat extrem de natural rolul de mamă vitregă. Xavier, care are 18 ani și aspiră la o carieră muzicală, a vorbit deschis despre sprijinul pe care îl primește de la noua parteneră a tatălui său în cadrul podcastului Can’t Be Censored.

„Când sunt cu adevărat mulțumit de un cântec, i-l trimit. Ea este mereu bucuroasă să îmi dea sfaturi sau să îmi spună ce ar trebui să schimb.” – Xavier Trudeau, muzician

Și lucrurile nu se opresc la sfaturi profesionale. Tânărul a adăugat exact acel tip de confirmare pe care orice părinte divorțat speră să o audă de la copilul lui când își reface viața.

„Ea este super de treabă. Este super cu picioarele pe pământ. Este grozavă. tatăl meu este fericit, așa că asta este important.” – Xavier Trudeau, muzician

După aproape un an de tatonări și ieșiri discrete, faza lunii de miere este în plină desfășurare pentru cei doi. Următorul test pentru cuplu vine odată cu viitoarele turnee internaționale ale artistei, când distanța și agendele complet diferite le vor pune cu adevărat la încercare noua viață de familie.