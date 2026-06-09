Katie Holmes a vorbit deschis despre relația pe care o menține cu familia lui James Van Der Beek, în cadrul Festivalului Tribeca din New York. Declarațiile emoționante vin la doar câteva luni după ce actorul s-a stins din viață în februarie 2026, lăsând în urmă o soție și șase copii.

Te-ai întrebat vreodată cum se simte momentul în care un om care ți-a marcat anii formatori dispare brusc? Știm cu toate că pierderea unui prieten vechi aduce cu sine o nevoie instinctivă de a-i proteja pe cei care rămân în urmă. Pentru Katie, miza nu mai este acum despre faima din tinerețe, ci despre grija profundă și umană pentru văduva și copiii fostului ei coleg de platou.

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Amintiri dintr-o tinerețe unică

Iar lucrurile devin și mai clare când ne uităm la istoria lor comună. Cei doi actori au împărțit ani de zile platourile de filmare pentru serialul fenomen Dawson’s Creek, crescând practic împreună pe micile ecrane.

Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, actrița și-a deschis sufletul și a povestit cum privește acum acea perioadă. Fără filtre și fără răspunsuri prefabricate.

„Am experimentat ceva foarte unic la o vârstă foarte fragedă și am adunat o mulțime de amintiri incredibile împreună și multe povești minunate despre maturizare, și ne pasă profund de familia lui, iar toate amintirile mele sunt pentru familia lui și pentru noi toți. Sunt mai protectoare ca niciodată cu acea perioadă.” – Katie Holmes, actriță

Dar Katie nu este singura care simte nevoia să onoreze memoria prietenului său. Joshua Jackson, un alt nume sonor din distribuția originală, a oferit o perspectivă diferită asupra omului care a devenit James la maturitate.

„Eu aș merge de fapt în direcția opusă. Aș spune că a avea oportunitatea de a-l reîntâlni mai târziu, ca soț și ca tată, și a vedea punctul culminant a ceea ce a fost ca bărbat, asta este ceea ce voi prețui cel mai mult. A fost un tată uimitor, un partener uimitor, iar acel timp pe care l-am împărtășit cu toții a fost o experiență care ne-a schimbat viața.” – Joshua Jackson, actor

Moștenirea unui tată devotat

Viața bate filmul de cele mai multe ori. James s-a confruntat cu un diagnostic crunt în 2024, cancer colorectal în stadiul 3, descoperit în urma unei colonoscopii de rutină. A luptat cu boala până în februarie 2026.

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Și totuși, cea mai mare realizare a lui nu a fost cariera la Hollywood. Actorul a construit o familie superbă alături de soția sa, Kimberly, cu care era căsătorit din 2009. Cei doi au adus pe lume șase copii: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn și mezinul Jeremiah.

La scurt timp după trecerea lui în neființă, Katie a publicat o scrisoare scrisă de mână, plină de empatie pentru Kimberly. Actrița a descris viața lui James drept călătoria unui erou, apreciind curajul, compasiunea și tăria lui de a crea o căsnicie frumoasă.

Drumul familiei Van Der Beek continuă acum într-o nouă formulă, total nedorită. Kimberly și cei șase copii trebuie să găsească resursele emoționale pentru a naviga viața de zi cu zi și pentru a transforma durerea într-o amintire luminoasă a tatălui lor.