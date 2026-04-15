O cunoscută jurnalistă sportivă, Dianna Russini, a fost nevoită să demisioneze de la publicația The Athletic. Decizia vine după ce au apărut fotografii compromițătoare cu ea și cu Mike Vrabel, antrenorul echipei New England Patriots, surprinși împreună într-o stațiune de lux din Arizona la finalul lunii martie.

Demisie de răsunet în presa sportivă

Dianna Russini, respectată pentru profesionalismul ei ca Senior NFL Insider la Athletic, a ales să se retragă înainte de expirarea contractului, care era valabil până pe 30 iunie. Într-o scrisoare adresată redactorului executiv Steven Ginsberg, jurnalista, care lucra pentru publicație din 2023, și-a susținut integritatea profesională în ciuda scandalului.

„Am relatat despre NFL cu profesionalism și dăruire de-a lungul carierei mele și susțin fiecare articol pe care l-am publicat vreodată”, a subliniat ea.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Arizona

Totul a pornit de la o serie de imagini publicate de Page Six. Pe 28 martie, Dianna Russini și Mike Vrabel au fost fotografiați la Ambiente, o stațiune exclusivistă din Sedona, Arizona, unde prețurile pentru un bungalou pot ajunge și la 2.160 de dolari pe noapte. Până la urmă, ce au făcut mai exact?

Imaginile îi arată pe cei doi petrecând timp împreună într-un cadru destul de intim. Dimineața au fost văzuți luând micul dejun pe terasă, apoi s-au relaxat la piscină și într-o cadă cu hidromasaj. Iar seara, au fost surprinși pe acoperișul privat al unui bungalou, unde s-au îmbrățișat la apus și chiar au dansat pentru scurt timp.

„Refuz să mă las definită de asta”

Numai că frenezia mediatică declanșată de aceste fotografii a făcut imposibilă continuarea carierei în aceleași condiții, după cum a explicat chiar Russini. Ea a transmis că nu are de gând să participe la circul mediatic iscat.

„Nu am niciun interes să mă supun unei anchete publice care a cauzat deja mult mai multe daune decât sunt dispusă să accept. Fac acest lucru nu pentru că accept narațiunea construită în jurul acestui episod, ci pentru că refuz să-i dau mai mult oxigen sau să mă las definită de aceasta”, a scris jurnalista în scrisoarea de demisie.

O poziție tranșantă.

Ea și-a încheiat mesajul pe un ton la fel de ferm: „Fac acest lucru pentru că refuz să permit ca scandalul să mă definească pe mine sau cariera mea”.

Antrenorul neagă totul, familiile sunt prinse la mijloc

Iar antrenorul Mike Vrabel a calificat toate speculațiile drept „ridicole” și a insistat că interacțiunea surprinsă în imagini este „complet inocentă”. A fost scurt și la obiect, adăugând tăios: „Acest lucru nu merită niciun alt răspuns”.

Dincolo de declarații, situația este delicată pentru amândoi. Dianna Russini este căsătorită din 2020 cu Kevin Goldschmidt (director executiv al Shake Shack) și este mamă a doi copii. La rândul său, Mike Vrabel este căsătorit cu Jen de 26 de ani, iar cuplul are doi fii, dintre care unul, Tyler, a jucat pentru scurt timp la Atlanta Falcons.