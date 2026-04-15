Ellie Kildunne, starul echipei de rugby a Angliei, a reușit o performanță rară. După șapte ani de eforturi susținute, sportiva a absolvit facultatea și a devenit oficial medic veterinar, demonstrând că performanța academică și cea sportivă pot merge mână în mână. Anunțul a fost făcut chiar de ea, stârnind un val de admirație în rândul fanilor și colegilor.

O dublă carieră de excepție

Să fii unul dintre cei mai buni fundași din lume și, în același timp, să parcurgi anii grei ai unei facultăți de medicină pare o misiune imposibilă pentru mulți. Nu și pentru Ellie. Ea a jonglat ani la rând cu antrenamentele epuizante, meciurile internaționale și sesiunile de examene. Nu de puține ori, a trebuit să învețe în cantonamente sau în deplasări.

„Au fost momente când credeam că nu voi reuși”, a recunoscut Kildunne. „Antrenamentele la 6 dimineața, urmate de 10 ore de studiu și gărzi la spital păreau imposibile. Dar pasiunea pentru ambele domenii m-a împins înainte.”

Și totuși, a reușit.

Parcursul ei academic la o prestigioasă universitate din Marea Britanie (pe care a început-o la 18 ani) a fost la fel de solid ca ascensiunea ei în rugby. E drept că a necesitat o disciplină de fier și sacrificii enorme. V-ați gândit vreodată cum e să ratezi petrecerile colegilor pentru că a doua zi ai meci în alt colț de țară?

De la eseuri pe teren la bisturiu

La prima vedere, cele două lumi par complet diferite. Una implică forță brută și agilitate, cealaltă precizie chirurgicală și cunoștințe aprofundate. Numai că Ellie a găsit punctele comune. „Presiunea de a executa o lovitură de pedeapsă în ultimul minut este imensă, dar nu se compară cu responsabilitatea pe care o ai când o viață depinde de tine. Rugby-ul m-a pregătit pentru calmul necesar în situații critice”, a explicat sportiva.

Iar această mentalitate a ajutat-o să exceleze. Colegii de facultate o descriu ca fiind extrem de dedicată, în timp ce coechipierele de pe teren îi laudă inteligența tactică. Cum vine asta, să fii și creier, și forță? Se pare că se poate.

Reacțiile din lumea sportului

Vestea a fost primită cu entuziasm. Antrenorul principal al naționalei Angliei a declarat: „Ellie este un model pentru toți. Dedicarea ei este absolut incredibilă. Nu am văzut niciodată o asemenea disciplină și o capacitate de a se concentra pe două obiective atât de diferite și de solicitante.”

Pe rețelele de socializare, fanii au numit-o „un adevărat super-erou”. Mulți au subliniat importanța de a avea modele care arată tinerilor că educația este la fel de importantă ca performanța sportivă. Hai să vedem, câți sportivi de top reușesc o asemenea performanță?

Ce urmează pentru Dr. Kildunne?

Întrebarea de pe buzele tuturor este ce va alege să facă în continuare. Va renunța la rugby pentru a se dedica medicinei? Răspunsul ei este clar și arată, din nou, o ambiție ieșită din comun. Kildunne nu are de gând să agațe ghetele în cui prea curând.

„Acum, obiectivul meu este Cupa Mondială. După aceea, voi dedica mai mult timp carierei de medic veterinar. Vreau să deschid o clinică specializată în tratarea animalelor deținute de sportivi, poate. Până la urmă, înțeleg cel mai bine presiunea la care sunt supuse”, a concluzionat proaspătul medic.