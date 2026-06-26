Josie Gibson (41 de ani), vedetă lansată în „Big Brother” și prezentatoare la „This Morning”, și-a arătat public cicatricile și brațele după liposucție și o brachioplastie. Aceste intervenții au fost necesare după ce a fost diagnosticată cu lipoedem. Pentru multe femei, importanța gestului ei nu este transformarea de imagine, ci faptul că vorbește deschis despre o afecțiune cronică, ce nu se rezolvă doar prin exerciții fizice, dietă și ambiție.

Liposucția a costat 7.000 de lire sterline, o sumă prezentată de Josie Gibson ca fiind primul pas al transformării sale. Despre brachioplastie, ea a menționat că i-a fost îndepărtat 45% din braț și că, la o săptămână după intervenție, se simțea „foarte bine”. Suma exactă pentru operația de lifting al brațelor nu a fost făcută publică, la fel cum nu au fost detaliate nici costurile pentru celelalte proceduri și practici de wellness pe care le-a încercat.

Lipoedemul, o afecțiune cronică persistentă

Lipoedemul este o afecțiune cronică ce implică acumularea anormală și simetrică de grăsime, în special pe picioare, șolduri, fese și, uneori, pe brațe. Afectează ambele părți ale corpului în mod egal și este mai frecvent la femei. Acest aspect explică de ce unele femei simt că respectă un stil de viață sănătos, dar anumite zone ale corpului lor rămân neschimbate.

Dacă vă regăsiți în această descriere, ideea este simplă: atunci când o problemă corporală nu răspunde la metodele clasice, merită o discuție medicală, nu doar să o tratați cu vină sau cu un nou plan de slăbit. Cu toate acestea, informațiile disponibile nu precizează ce investigații a făcut Josie Gibson, ce medici o urmăresc în Marea Britanie sau ce opțiuni i-au fost recomandate înainte de operație.

Intervenția chirurgicală, o decizie planificată pentru Josie Gibson

Josie Gibson a povestit că s-a simțit mult timp limitată de această afecțiune și de felul în care îi influența imaginea de sine. Într-un mesaj adresat celor care o întrebau cum se simte, vedeta a explicat că intervenția nu a fost cauzată de o urgență medicală apărută brusc, ci a reprezentat un pas planificat în tratamentul său.

„Am primit vreo 20 de mesaje care mă întrebau cum sunt, așa că îmi pare rău, nu am vrut să alarmez pe nimeni. Am fost la Paul Tulley vinerea trecută pentru brachioplastie. Nu era nimic în neregulă cu mine. Sunt foarte, foarte bine, de fapt.”

Și a explicat pe scurt ce a presupus procedura:

„Deci, pentru cei care nu stiu ce este brachioplastia, evident că am făcut liposucție pe brațe, iar apoi am făcut un lifting de braț, iar asta pentru că lipoedemul este, evident, și pe brațele mele.”

Aici se află și aspectul cel mai important: dacă aveți impresia că „totul e doar estetic”, cazul ei demonstrează că pentru unele femei disconfortul depășește hainele sau fotografiatul. Potrivit Dailymail, Josie Gibson a declarat că problema îi afecta felul în care se simțea când purta topuri fără mâneci și că se lupta constant cu predispoziția genetică.

„Mă simțeam dezgustător ori de câte ori purtam un top fără mâneci și vreau doar să ies vara și să mă simt bine când port un top fără mâneci. Mă luptam constant cu genetica ta.”

Brachioplastia: procedură, anestezie și recuperare

Brachioplastia este un lifting de braț care îndepărtează excesul de piele și grăsime din partea superioară a brațului. Conform Cleveland Clinic, operația durează una până la două ore, se realizează cu anestezie generală și lasă de obicei o cicatrice pe interiorul brațului. Recuperarea durează aproximativ una până la două săptămâni, iar ridicarea de greutăți este limitată timp de patru până la șase săptămâni.

Aceasta înseamnă că nu este o intervenție „mică”, doar pentru că zona operată pare restrânsă. Restricția de patru până la șase săptămâni pentru efort este de cel puțin două până la patru ori mai lungă decât perioada inițială de recuperare de una până la două săptămâni. Cu alte cuvinte, vă puteți simți mai bine relativ repede, dar activitățile zilnice rămân afectate mai mult timp.

Josie Gibson a descris exact această situație, într-un mod foarte uman:

„Am intrat vinerea trecută, mi-a fost îndepărtat 45% din braț, am bandajele puse, iar asta îți ține brațul intact. Dar sunt foarte norocoasă, mă vindec destul de repede, așa că singurul lucru care a fost enervant, nu a existat durere, nu am avut deloc durere, dar m-a oprit din activitate. Iar cei care mă cunosc știu că sunt atât de ocupată, fac mereu ceva, iar asta m-a oprit din activitate. Ca și scoaterea gunoiului, nu poți face, dar altfel mă bucur atât de mult că am făcut-o.”

Wellness-ul a fost prezent, dar nu a înlocuit tratamentul medical

Vedeta a investit și în antrenamente, suplimente cu colagen și electroliți, drenaj limfatic, injectabile NAD+ și glutation, închirierea unei camere hiperbarice pentru trei luni și chiar construirea unei piramide de cupru pentru meditație și vindecare energetică. Lecția practică este aceasta: puteți încerca multe lucruri pentru starea de bine, însă ele nu înlocuiesc evaluarea medicală atunci când există o afecțiune cronică.

Costurile acestor proceduri suplimentare nu au fost făcute publice, iar informațiile disponibile nu precizează nici ce efect concret a avut fiecare în parte. Se știe doar că liposucția a costat 7.000 de lire sterline și că operația la brațe a urmat diagnosticului de lipoedem.

Dacă rețineți o singură idee utilă din toată povestea, aceasta este: când observați modificări corporale persistente, mai ales simetrice, care nu se schimbă conform așteptărilor, consultul medical este mai valoros decât încă o rundă de automedicație, suplimente sau frustrare în fața oglinzii. Iar în cazul brachioplastiei, recuperarea înseamnă cel puțin una până la două săptămâni de refacere și încă patru până la șase săptămâni fără ridicat greu.