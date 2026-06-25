Inteligența artificială a ajuns și în amenajările interioare: porniți de la o fotografie cu o cameră goală sau deja mobilată, iar sistemul vă generează variante de decor potrivite stilului dumneavoastră, fără cost. Pentru cine dorește o idee rapidă înainte de a cumpăra vopsea, perdele sau o comodă nouă, atracția este evidentă, mai ales că un proiect realizat de un profesionist poate ajunge la sute sau chiar mii de euro.

Diferența majoră se observă la profunzime. Inteligența artificială (AI) vă poate oferi o imagine de pornire, dar nu identifică singură problemele reale din spațiul respectiv dacă nu i le cereți explicit. Aici intervine aspectul pe care mulți îl conștientizăm abia după ce mutăm mobila de două ori: una este ca amenajarea să arate bine într-o simulare, alta este ca aceasta să funcționeze în viața de zi cu zi.

Un reporter Observator a testat deja această variantă pentru redecorarea propriei camere, iar ideea de bază este simplă: fotografiați, încărcați imaginea și primiți propuneri. Aceasta sună util pentru momentele în care sunteți indecis între două culori de perete sau nu vă puteți imagina dacă vi se potrivește o textură mai caldă ori una mai rece. Totuși, viteza vine la pachet cu limite semnificative, mai ales dacă spațiul este mic, folosit intens sau are mai multe nevoi simultan.

Pentru schimbări minore, inteligența artificială poate fi un bun punct de pornire

Dacă aveți în vedere o reîmprospătare, nu o renovare completă, instrumentele de acest tip vă pot ajuta să explorați rapid mai multe direcții. Aici se încadrează exact genul de decizii care ne consumă timp inutil: ce nuanță alegeți pentru un perete, dacă anumite texturi se potrivesc mai bine, dacă încăperea permite un aspect mai luminos sau unul mai primitor.

Otilia Chitic, designer de interior, a explicat unde vede utilitatea clară a acestor soluții.

„Culoarea unui perete, poate culoarea unor texturi, aici ar putea ajuta. Uneori ni se adresează beneficiarii pentru aceste schimbări.”

Dacă doriți doar inspirație, AI-ul vă poate scuti de ore de căutări și de indecizie. Acest lucru este important, mai ales când nu doriți să investiți imediat într-un serviciu complet, ci doar să verificați dacă o idee merită dezvoltată.

Designerul percepe ce nu ați apucat să formulați

Aspectul pe care inteligența artificială nu îl acoperă bine este relația dintre spațiu și persoana care locuiește în el. Un designer nu primește doar o fotografie, ci și informații despre felul în care trăiți acolo: dacă lucrați de acasă, dacă aveți copii, dacă aveți nevoie de depozitare ascunsă, dacă vă obosește vizual prea multă culoare sau dacă vă doriți o casă frumoasă, dar ușor de întreținut.

Otilia Chitic, designer de interior, delimitează foarte clar aspectele.

„AI poate oferi ceea ce îi cereți, dar nu poate oferi ceea ce nu vedeți că trebuie să-i cereți, așa cum face un designer. Designerul înțelege omul dincolo de ceea ce crede el că i s-ar potrivi. Intuiește înaintea lui nevoile pe care le va avea legate de acel spațiu.”

Acest lucru înseamnă, în mod practic, că un profesionist poate observa lucruri pe care dumneavoastră nu le-ați inclus pe listă: poate aveți nevoie de mai mult spațiu de depozitare decât credeți, poate canapeaua aleasă într-o imagine frumoasă îngreunează circulația sau poate masa respectivă nu se potrivește deloc cu ritmul familiei dumneavoastră. Și aici contează bugetul: serviciile personalizate pot costa de la sute la mii de euro, în timp ce varianta AI pornește de la zero lei.

Unde apar erorile AI și de ce mulți oameni aleg discuția cu un specialist

Mulți preferă în continuare întâlnirea cu un designer tocmai fiindcă inteligența artificială poate produce erori sau poate modifica elemente importante ale camerei. Informațiile disponibile până acum nu detaliază o listă tehnică de greșeli, dar ideea centrală este clară: soluția poate arăta bine în imagine și să rateze exact ce contează în realitate.

Potrivit Observatornews, unii utilizatori spun direct că aceste sisteme „clachează” și omit partea de creativitate aplicată. O tânără rezumă frustrarea pe care o au mulți când compară rezultatul digital cu o amenajare gândită de un om.

„Clachează foarte mult, face foarte multe greșeli. Oamenii au mult mai multă creativitate și astea trebuie să rămână făcute manual.”

Aceasta este o observație utilă dacă intenționați să considerați primul rezultat primit ca fiind definitiv. Nu tratați imaginea generată ca pe un proiect final. Priviți-o ca pe un moodboard rapid: bun pentru orientare, insuficient pentru decizii costisitoare.

Cum alegeți fără să risipiți bani

Dacă doriți să cheltuiți inteligent, regula simplă este aceasta: folosiți AI-ul pentru testare și designerul pentru deciziile care implică un risc financiar. Puteți încerca gratuit câteva variante când explorați stilul, culorile și atmosfera generală. Când ajungeți în zona de mobilier, funcționalitate și modificări importante ale camerei, sfatul personalizat devine mult mai valoros.

Există și o variantă de mijloc, foarte realistă pentru multe locuințe: veniți la designer cu imaginile care vă plac deja. Astfel economisiți timp în discuție, vă clarificați gustul și aveți un punct de plecare mai bun. Practic, AI-ul poate asigura partea de inspirație, iar specialistul poate filtra ce funcționează cu adevărat în casa dumneavoastră.

Dacă sunteți la început și nu știți ce stil vi se potrivește, începeți cu o singură cameră și cu o singură întrebare clară: doriți mai multă lumină, mai mult calm vizual sau mai mult spațiu util? Răspunsul acesta vă ajută atât când discutați cu un sistem AI, cât și când stați la masă cu un designer (și vă scutește de alegeri impulsive care arată bine doar pe ecran).

Lucrul concret de reținut este simplu: AI-ul vă oferă gratuit o idee inițială dintr-o fotografie, iar un designer vă poate construi o amenajare completă, adaptată vieții dumneavoastră, pentru sute sau chiar mii de euro.