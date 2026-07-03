Mai mulți creatori de conținut din România au ajuns, zilele acestea, în situația de care se teme aproape oricine folosește Instagram pentru muncă, proiecte sau pentru comunitatea strânsă acolo: conturi închise ori suspendate, fără acces de pe o zi pe alta. Ioana Grama și Adelina Pestrițu au vorbit public despre această problemă pe TikTok, unde și-au anunțat urmăritorii că încearcă să își recupereze conturile.

Concret, la Ioana Grama, problema ar fi început după valuri de raportări la postări, mai ales la cele virale. Ea afirmă că i se ștergeau „până la 5 postări pe zi, o săptămână, continuu”, înainte ca Instagram să îi închidă contul. Dacă aveți un business mic, vindeți ceva online sau colaborați cu branduri, impactul este major: nu pierdeți doar un profil, ci și legătura cu oamenii care vă găseau acolo zilnic.

Ioana Grama povestește despre atacuri prin raportări repetate și e-mailuri capcană

Ioana Grama a explicat că ar fi fost vizată de boți care încercau să îi fure contul prin link-uri trimise pe e-mail. Ea susține că nu a accesat acele link-uri, dar raportările au continuat până când platforma i-a șters contul. În clipul în care își lămurește comunitatea, vorbește și despre ajutorul primit pentru recuperare.

„Primesc tot mai multe întrebări despre contul meu de Instagram. O să mi-l recuperez și eu. Se întâmplă ceva… niște hackeri încearcă să ne fure conturile de Instagram, ne dau report la o grămadă de postări, mai ales la cele virale. Sunt niște boți care fac chestia asta. Scopul lor este ca tu să dai click pe niște link-uri pe care ei ți le trimit pe mail, pentru a putea să îți fure contul. Eu nu am făcut asta, dar ei au continuat să dea report la toate postările. Mi se ștergeau până la 5 postări pe zi, o săptămână, continuu. Instagram a decis să îmi șteargă contul din cauza asta. Se rezolvă. Mă ajută cineva din echipa Meta.”

Pentru cine își desfășoară activitatea profesională în online, diferența este semnificativă între o postare ștearsă și un cont dispărut complet. Colaborările se pot bloca, campaniile programate se opresc, iar oamenii care doresc să ia legătura cu dumneavoastră nu mai știu unde vă găsesc. Iar dacă apar conturi false între timp, riscul se mută și la urmăritori, care pot cădea ușor în capcana unor pagini care par reale.

Adelina Pestrițu anunță public unde mai poate fi găsită, după ce problema a apărut brusc

Adelina Pestrițu a povestit și ea că nu a mai putut intra deloc pe Instagram, deși problema a apărut dintr-odată, într-o dimineață. Ea a ales să își anunțe comunitatea pe TikTok, tocmai pentru ca oamenii să nu creadă că o pagină nouă sau un cont apărut între timp îi aparține.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune.”

Observația ei contează și pentru utilizatorii obișnuiți, nu doar pentru influenceri. Dacă un cont dispare brusc, primul pas util este să anunțați imediat, pe celelalte platforme pe care le folosiți, care este singurul loc unde mai comunicați. Este o mișcare simplă, dar vă ajută să eliminați din start spațiul pentru impostori.

Suspiciunea se îndreaptă spre boți sau moderare automată bazată pe inteligența artificială

În cazul Ioanei Grama, explicația invocată este atacul coordonat prin boți și raportări repetate. În cazul Adelinei Pestrițu, suspiciunea se îndreaptă spre noile sisteme automate de moderare implementate de platformă. Ea crede că nu este un caz izolat și că „mai mulți creatori de conținut s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau suspendări ale conturilor, posibil din cauza noilor sisteme automate de moderare implementate de platformă”.

Potrivit Elle, ambele au ales TikTok ca spațiu de comunicare rapidă cu publicul lor cât timp încearcă să își recupereze accesul. Acest lucru arată cât de fragilă poate fi prezența online când toată comunitatea, promovarea și proiectele dumneavoastră stau într-un singur loc.

Ce puteți face, chiar de azi, pentru a limita pagubele

Din ce au povestit cele două, reies câteva gesturi foarte practice. Primul: nu dați click pe link-uri primite pe e-mail care promit verificări, recuperări sau avertismente legate de cont. Ioana Grama a spus exact că asta urmăreau boții care o vizau.

Al doilea: dacă observați notificări neclare, postări care dispar sau restricții care apar în serie, nu așteptați să vedeți dacă situația se rezolvă de la sine. Anunțați-vă rapid comunitatea în alt loc unde sunteți activă. Adelina Pestrițu a făcut asta pe TikTok, pentru ca oamenii să nu creadă într-o pagină nouă apărută între timp.

Al treilea: nu construiți toată legătura cu publicul într-o singură platformă. Cazurile acestea arată cât de repede se poate rupe contactul, fie dintr-un atac, fie dintr-o eroare de sistem. Dacă aveți și TikTok, și YouTube, și poate un canal unde oamenii știu sigur că vă găsesc, pierderea nu mai afectează la fel de tare.

Nu există, în informațiile publicate până acum, o procedură exactă urmată de cele două pentru recuperarea conturilor și nici un termen anunțat pentru durata procesului. Se știe doar că Ioana Grama afirmă că este ajutată de cineva din echipa Meta, iar Adelina Pestrițu a apelat la o echipă care se ocupă de situație.

Ultimul aspect care merită reținut este acesta: ambele au simțit nevoia să își avertizeze urmăritorii să nu creadă în conturi noi sau în pagini false. Dacă vedeți un profil apărut peste noapte, care cere atenție urgentă sau mutarea pe alte link-uri, o pauză de două minute înainte de orice click poate face diferența.