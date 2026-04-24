O tragedie a lovit comunitatea online din Brazilia. Cunoscuta influenceriță și practicantă de arte marțiale Tamyris Teixeira Santos, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită decedată după ce fusese dată dispărută cu câteva zile în urmă, în urma unei ieșiri cu prietenii pe o plajă celebră din Rio de Janeiro.

O dispariție învăluită în mister

Drama a început pe 18 aprilie. Tamyris se afla pe plaja Leblon, alături de un grup de apropiați. Potrivit informațiilor, în jurul orei 17:00, tânăra a decis să intre în apă pentru o sesiune de înot, dar pur și simplu nu a mai revenit la mal. V-ați gândit vreodată cum e posibil așa ceva? Familia a aflat de dispariția ei abia a doua zi, când angajații plajei au observat că obiectele personale ale acesteia rămăseseră abandonate pe nisip peste noapte.

Iar misterul se adâncește. Pompierii locali au precizat că marea era calmă în ziua respectivă și că nu a existat niciun apel de urgență în zonă. Numai ca martorii oculari au menționat un detaliu care ar putea fi important în anchetă: grupul din care făcea parte influencerița ar fi consumat băuturi alcoolice pe parcursul după-amiezii.

Mama victimei nu crede în varianta înecului

Trupul neînsuflețit a fost descoperit abia pe 21 aprilie, pe plaja Botafogo, la câțiva kilometri distanță de locul unde a fost văzută ultima dată. A fost identificat oficial de rude o zi mai târziu. Durerea familiei este însă dublată de suspiciuni, mama tinerei refuzând să creadă că fiica sa, o sportivă antrenată (practicantă de Jiu-Jitsu și Muay Thai), s-ar fi putut îneca într-un loc atât de frecventat.

„A spus că merge până acolo și nu s-a mai întors. Plaja era arhiplină. Nu ai cum să te îneci pe o plajă aglomerată!”, a declarat mama lui Santos, vizibil afectată.

O declarație plină de durere.

Ea sugerează că circumstanțele morții sunt cel puțin neobișnuite, având în vedere numărul mare de oameni prezenți care ar fi putut observa un incident în apă.

Comunitatea online, în doliu

Dar dincolo de tragedie, cine era Tamyris? Pe rețelele de socializare, era o prezență vibrantă, cu peste 18.000 de urmăritori care o admirau pentru pasiunea ei pentru sport și stilul de viață activ. Ultima sa postare, un selfie simplu însoțit de un simbol al iubirii, a devenit acum un loc al comemorării.

Sute de fani și prieteni și-au exprimat durerea. „Odihnește-te în pace, Tamyris. Ceea ce s-a întâmplat este cu adevărat sfâșietor”, a scris unul dintre urmăritorii săi. Un alt apropiat a deplâns pierderea: „O femeie tânără atât de frumoasă, cu atâta viață înainte…”.

În timp ce fanii îi aduc un ultim omagiu, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauza decesului și dacă factorii externi sau neglijența au contribuit la această pierdere tragică.