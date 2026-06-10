Te-ai uitat vreodată la poze vechi cu apartamentul tău și te-ai mirat cât de mult s-a schimbat? Ei bine, imaginează-ți cum arată un proces de renovare pentru o casă veche de aproape o mie de ani. Recent, au apărut imagini fascinante care arată transformarea prin care a trecut Castelul Windsor de-a lungul secolelor, de la simple turnuri de apărare la o reședință spectaculoasă.

Dincolo de grandoarea arhitecturală, aceste imagini ne arată că nicio casă nu rămâne încremenită în timp. Chiar dacă regele Charles și soția sa, regina Camilla, au ales Clarence House ca reședință principală și plănuiesc să se mute la Palatul Buckingham în 2027, Windsor rămâne o piesă uriașă de istorie vie. Este, până la urmă, cel mai mare castel locuit din întreaga lume și un etalon de design clasic.

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Construcția inițială a fost ridicată de William Cuceritorul în urmă cu 956 de ani. De atunci, aproximativ 40 de monarhi diferiți au numit acest loc acasă, fiecare lăsând o amprentă vizibilă asupra designului interior și exterior. Și să fim sincere, când ai o proprietate care se întinde pe mii de metri pătrați, ai destul spațiu să tot redecorezi la fiecare generație.

O transformare istorică vizibilă

Royal Collection Trust a scos la lumină detalii spectaculoase despre Poarta Normană a domeniului. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, diferențele dintre schițele vechi și realitatea de azi sunt pur și simplu captivante.

„Comparați Poarta Normană de la Castelul Windsor de astăzi cu una dintre picturile lui Paul Sandby din 1770, chiar înainte ca Sir Jeffry Wyatville să o remodeleze în secolul al XIX-lea.” – Royal Collection Trust, Instituție Regală

Iar detaliile nu se opresc aici. Dacă privești cu atenție turnul din stânga, vei descoperi că acesta ascunde o parte din Biblioteca Regală. Acolo se găsesc peste 43.000 de cărți, cu materiale extinse despre istorie, biografie, geografie și literatură. Numai că turnul din stânga are acum ferestre complet diferite și o structură mult mai uniformă față de pictura istorică din 1770.

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Un fan a reacționat imediat la vederea imaginilor comparative pe rețelele sociale.

„OMG! Nu am știut niciodată, deși prefer cum arată acum.” – Fan anonim, Comentariu Instagram

Secretele celor 1000 de camere

De-a lungul timpului, castelul a trecut prin momente de cotitură dificile. Pe 20 noiembrie 1992, un incendiu a izbucnit în castel, distrugând din păcate 115 camere atunci când o lampă defectă a declanșat infernul. Dar clădirea a renăscut, iar astăzi se mândrește cu aproximativ 1.000 de încăperi și o suprafață de peste 44.000 de metri pătrați.

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Iată câteva detalii fascinante despre viața la castel pe care le poți descoperi dacă ajungi acolo:

Poarta construită între 1359 și 1360 de Edward al III-lea a funcționat ca închisoare de stat până în secolul al XVII-lea.

Acum, interiorul porții găzduiește locuința Locotenent-Guvernatorului castelului.

Regina Elisabeta a II-a deține recordul pentru cel mai lung timp petrecut locuind în castel, alegând să se izoleze aici inclusiv în timpul pandemiei alături de Prințul Philip.

Dacă te pasionează designul și grădinăritul, data viitoare când vizitezi Londra merită să treci pe lista ta și Grădina Moat, pe care o poți admira privind peste zidul din partea dreaptă a porții. Până la urmă, decizia de a locui full-time aici aparține viitoarelor generații regale, dar porțile rămân deschise pentru vizitatorii care caută inspirație la fiecare pas.