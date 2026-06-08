Ianis și Elena Hagi au avut parte de un weekend plin de emoție, sărbătorind tăierea moțului pentru băiețelul lor, Giorgios. Evenimentul a adunat laolaltă familia, prietenii apropiați, dar și nume grele din fotbalul românesc, precum Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman.

Știm cu toate cum este să organizezi primul eveniment major din viața copilului tău. Dincolo de strălucirea invitaților și de spectacolul oferit, miza reală a unor astfel de momente este reconectarea familiei extinse și celebrarea noului rol de părinte. Pentru tinerii Hagi, această petrecere a marcat exact acea tranziție profundă de la un simplu cuplu la o familie în toată regula, cu toate vulnerabilitățile și bucuriile pe care le aduce un bebeluș în casă.

O petrecere cu detalii alese cu grijă

Atmosfera a fost întreținută de nume mari din muzica românească. Mai exact, Smiley, Connect-R și Alex Velea au urcat pe scenă pentru un show memorabil. Iar momentul tortului a atras toate privirile invitaților. Creat special pentru Giorgios, desertul aniversar a fost decorat în nuanțe elegante de albastru, având un carusel în partea superioară și numele micuțului inscripționat direct în centru.

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Dar cum se simt, de fapt, părinții în mijlocul acestei agitații frumoase? Într-un material publicat recent de Elle, am aflat că emoțiile au fost la cote maxime pentru cei doi tineri. Elena Hagi a recunoscut deschis cât de mult i-a schimbat viața această etapă complet nouă.

„Este cea mai frumoasă experiență de până acum și suntem complet recunoscători pentru tot ce trăim.” – Elena Hagi, mamă

Cum l-a schimbat paternitatea pe tânărul sportiv

Te-ai întrebat vreodată cum arată viața de tătic a unui sportiv mereu pe drumuri? Ianis nu s-a ferit să vorbească despre provocările și frumusețea acestui început. Gândește-te puțin la presiunea pe care o resimte orice cuplu aflat la prima experiență de acest gen, adăugând și atenția publică constantă. Și totuși, discursul lui este plin de recunoștință și echilibru.

„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia.” – Ianis Hagi, fotbalist

Până să ajungă în acest punct de împlinire, cuplul a parcurs pașii firesc, pe rând. S-au logodit la Paris în vara lui 2023, iar în prima zi de Crăciun a aceluiași an au făcut cununia civilă alături de 400 de invitați. Cununia religioasă a urmat în iulie 2024 la Biserica Sfântul Visarion, urmată de o petrecere grandioasă de 700 de persoane la Domeniul Știrbey, unde Smiley le-a cântat live piesa „Vals” la dansul mirilor. Acum, absolut toată viața lor gravitează în jurul lui Giorgios.

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Bunicul Gică Hagi, într-o ipostază total neașteptată

Numai că surpriza cea mai mare nu vine de la tinerii părinți, ci de la legendarul Gheorghe Hagi. Oricine a urmărit fotbalul românesc știe cât de exigent și riguros poate fi „Regele” pe teren. Ei bine, rolul de bunic a scos la iveală o latură pe care nici măcar fiul său nu o bănuia.

„Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea.” – Ianis Hagi, tatăl lui Giorgios

Sunt zile când simți că abia faci față noului program, dar sprijinul bunicilor face minuni pentru orice mamă tânără. Băiețelul are 4 luni, iar ei au tot 4 luni de când sunt părinți, subliniind că amândoi se descoperă și se redescoperă constant în această etapă inedită.

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Următoarele luni aduc noi provocări pentru tânăra familie, în special din cauza programului competițional solicitant. Timpul va demonstra cum vor reuși cei doi să protejeze această intimitate frumoasă în fața presiunii mediatice și a distanțelor impuse de sportul de performanță.