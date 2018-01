Zodii care vor avea parte de o viata amoroasa intensa in 2018

Pentru urmatorii trei nativi, anul 2018 va fi unul extrem de intens din punct de vedere sexual. Vor avea parte de un an plin de intalniri, relatii amoroase, pasionale, iar magnetismul lor atinge cote maxime in 2018.

Iata care sunt cele trei zodii a caror viata amoroasa va fi extrem de intensa in 2018:

Berbec

Berbecii isi vor activa farmecul inca din prima parte a anului. Toata lumea se va simti atrasa de nativii acestui semn zodiacal.

In 2018, din punct de vedere amoros, nativi din Berbec vor avea parte de tot ce isi doresc.

Isi asteapta o perioada plina de pasiune, in care multe lucruri se vor schimba in bine, mai ales pentru Berbecii care nu sunt implicati intr-o relatie in acest moment.

In acest an vor realiza ce trebuie sa faca pentru ca relatia lor sa fie una de durata.

Nativul din Berbec a invatat destul de mult din esecul din anul 2017, asa ca 2018 va fi unul de senzatie.

Leu

Leii vor sta foarte bine la capitolul sex, mai ales daca este sa ne luam dupa elementele din Casa Iubirii care apar in vara lui 2018.

Nativii din Leu vor avea mare lipici la femei, in timp ce femeia nascuta in aceasta zodie va avea un an excelent din punct de vedere amoros.

Statutul ei personal se va schimba in primavara lui 2018. Pentru Lei apar tot felul de portite noi, de relatii.

Fecioara

Persoanele nascute in acest semn zodiacal vor avea parte de un an spectaculos, cu multe relatii de iubire, se poate spune ca vor avea parte de un casting.

Fecioarele vor trebui sa aleaga ce este mai bine pentru inima lor.

Anul 2017 a fost unul cu suisuri si coborasuri pentru Fecioare, din punct de vedere sentimental, insa in noul an lucrurile se schimba complet.

Vor avea parte de numeroase aventuri sexuale si totul va fi exact asa cum isi doresc.

Fecioarele vor reusi sa impleteasca dragostea cu sexul si sa se simta excelent.