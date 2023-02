Horoscop saptamanal 27 februarie – 5 martie 2023. Gemenii nu mai suporta nedreptatea, in timp ce Berbecii descopera niste secrete

Horoscop saptamanal 27 februarie – 5 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop saptamanal 27 februarie – 5 martie 2023

BERBEC

Deja toata lumea va cunoaste pentru imprudentele dv. frecvente, numai ca acum chiar nu cunoasteti limite. Poate ca este de vina si invidia care va roade din cauza norocului altora. Nu sunteti multumit de rezultatele bilantului pe care ati fost nevoit sa-l faceti, dar nu actionati pentru a corecta ceva. Joi, persoana iubita va dezvaluie secrete importante. Efectiv, toate lucrurile de care va era frica dispar ca prin farmec si trebuie sa recunoasteti ca nu va mai puteti vaieta de saracie cronica. In schimb, apar vineri noi preocupari! Nativele celibatare organizeaza cele mai frumoase nunti, fara a tine seama si de indicatiile „specialistilor”.

TAUR

Faceti noi proiecte impreuna cu prietenii dv. si nu tineti cont ca ii neglijati pe cei dragi. Cel putin ajutati-i sa inteleaga ca vreti sa le faceti o surpriza si de aceea munciti asa mult! Nu vreti sa acceptati ca cei pe care ii iubiti se descurca foarte bine si fara ajutorul dv. Miercuri, s-ar putea ca orgoliul excesiv sa va impinga sa faceti declaratii indecente. Aveti multe activitati casnice de recuperat, mai ales pentru ca v-ati neglijat indatoririle din cauza persoanei iubite, care a insistat sa va petreceti mai mult timp impreuna. Nativele familiste dau si ele petreceri ori sunt invadate de musafiri, pe care nu-i intampina cu prea multa placere.

GEMENI

Rudele mai tinere fac afirmatii nedrepte, care se refera in principal la sprijinul pe care l-ati acordat de buna voie. Nu mai suportati nedreptatea si declansati o cearta de proportii. Nu sunteti sigur miercuri ca actionati cum se cuvine pentru ca stiti ca nu va puteti baza decat pe ipoteze incerte. Datele ce vi se ofera joi sunt insuficiente, iar rudele refuza sa le accepte. Va simtiti atras de o persoana din anturaj, care nu prea va mai da atentie de cand v-ati dovedit cam violent (doar verbal). Vi se „face curte” vineri de cineva lipsit de scrupule. Toate nativele doresc un concediu prelungit, o evadare din activitate.

RAC

Adversarii dv. sunt demobilizati de succesele pe care le aveti. Traiti chiar satisfactia ca acestia au nevoie de ajutorul dv. pentru a iesi la liman. Persoana iubita intarzie seara de seara la masa. Primiti o veste care va alarmeaza, dar va decideti ca nu este tocmai bine sa actionati acum. Ratati o intalnire importanta, din cauza starii de neliniste si a ingrijorarii crescande. Cele mai negre presimtiri pe care le-ati avut sunt confirmate miercuri de un mesager. Veti fi lasat sa faceti cumparaturi singur, dar va veti descurca neasteptat de bine. Dupa toate investitiile pe care le-au facut cu toptanul, de joi incepe pentru native o perioada relativ lunga, in care bugetul va deveni instabil.

LEU

Vi se recomanda sa aveti pretentii mai mici si vi se reproseaza ca nu v-ati implicat suficient in evenimentele stresante din ultimele luni, dar atitudinea dv. nu se schimba. Cu toate ca este posibil sa pierdeti o colaborare bine platita, recunoasteti ca exista persoane care au lucrat cu mai multa daruire la ultimul proiect comun. Pentru a putea sa va imbogatiti orizontul de cunoastere, declansati noi cercetari. Apelati la carti greu de tradus si la izvoare mai putin cunoscute pana acum. Drumurile scurte sunt multe si le obosesc peste masura pe native, la fel ca si prietenii si rudele cu care trebuie sa se intalneasca.

FECIOARA

Cu toate ca aparent ati terminat toate activitatile programate, mai aveti inca foarte multe restante, pe care nu le stiti decat dv. Este bine sa apelati cu discretie la ajutoare. Va pierdeti timpul in conversatii destul de interesante, dar care se repeta ca tematica si nu mai aveti rabdare cu interlocutorii mai in varsta. Miercuri, mergeti la cumparaturi. Cu toate ca ati fost sfatuit sa nu va mai criticati colaboratorii, joi nu va puteti abtine. Nici dieta care v-a fost recomandata nu vi se pare accesibila si faceti excese periculoase! Nativele aproape ca se sperie de resursele financiare care navalesc efectiv in viata lor.

BALANTA

Puteti fi acuzat, pe buna dreptate, ca sunteti prea vorbaret si ca ii „sufocati” pe cei din jur cu sfaturi si observatii. Nu mai aveti timp sa si ascultati ceea ce vi se cere! Sunteti atat de curios, incat nu mai aveti rabdare sa vi se faca marturisiri, ci puneti intrebari, mai mult sau mai putin rezonabile (invadati intimitatea celorlalti cu nonsalanta). Daca renuntati la diplomatie, veti fi sanctionat drastic, deoarece erorile comportamentale se vor oglindi negativ in viata celorlalti. Este posibil sa primiti bani mai putini! Aparent exuberante, nativele sunt coplesite in realitate de pesimism.

SCORPION

Gasiti cele mai bune momente pentru a actiona si faceti progrese uluitoare, chiar si pentru cei ce va cunosc si va apreciaza ambitia si seriozitatea. Miercuri, perseverenta nelimitata. Va apreciati eforturile just, numai ca se declanseaza o stare de automultumire periculoasa, tinand cont ca mai aveti inca multe obstacole de depasit. Puneti in practica proiectele vechi si obtineti un binemeritat succes, care insa trezeste invidiile persoanelor mai tinere. Nu va asteptati sa va incurajeze familia sau prietenii. Exuberante si pline de energie, nativele nu mai iau in seama nici replicile dure ale membrilor familiei, nici ritmul lent in care se afirma profesional.

SAGETATOR

Ati trecut prin multe incercari in ultima vreme si nu va mai lasati impresionat de cei care apeleaza la dv. in continuare. Detasarea devine un mijloc de autoaparare. Viata de cuplu si relatiile afective sunt destul de incordate, aparent fara motiv. S-au acumulat tensiuni inca de la inceputul acestui an, a caror rezolvare a tot fost amanata. Va decideti joi sa va impacati cu sefii si acceptati noi sarcini, cu toate ca stiti ca nu aveti timp sa le realizati la termenele promise. Daca veti colabora cu noii colegi, situatia se va rezolva mai usor. Din ce in ce mai senzuale, nativele sunt decise sa se bucure de ceea ce au si sa recucereasca interesul partenerului de cuplu.

CAPRICORN

Sunteti obligat sa va despartiti pentru scurt timp de persoana iubita si aveti senzatia ca va fi pentru totdeauna. Regasirea va fi furtunoasa si va reimprospata iubirea. Miercuri, este necesar sa luati noi decizii, referitoare la serviciu si la familie. Veti castiga mai multi bani decat va asteptati, dar totul se bazeaza pe rabdarea de care veti da dovada. Nu puteti actiona asa cum doriti din pricina unor constrangeri care apar pe neasteptate, din partea unor „amici” binevoitori. Sunteti obligat sa amanati din nou un drum lung. Nativele nu inteleg de ce sunt atat de dusmanite si de ce parca toti cunoscutii lor vor sa se razbune.

VARSATOR

Aveti nevoie de aliati, sau macar de colaboratori, pentru a realiza toate treburile pe care pana acum le faceati singur. Bazati-va pe cei tineri, chiar daca nu au experienta! Exista pericole pentru cei care au procese pe rol, dar chiar si acestia se bucura de un prestigiu incontestabil. Este bine sa se renunte totusi de buna voie la o parte din activitate. Primiti joi o invitatie pe care nu o puteti refuza si care presupune sa munciti mai mult decat pana acum. Inca nu v-ati putut decide daca este bine sa va schimbati serviciul. Nativele in mod sigur nu mai sunt atat de implicate ca pana acum in activitatile profesionale.

PESTI

Sunteti fortat de imprejurari sa faceti in continuare economii si sa nu vorbiti prea mult de intentiile dv. Sunteti indecis si nu stiti cum sa va descurcati cu noile probleme. In cazul in care amanati predarea unor materiale, s-ar putea sa suportati repercusiuni grave si sa aveti de facut cheltuieli in plus. Pastrati colaborarile de luna trecuta si chiar va pare bine. Vi se cere parerea in probleme in care nu sunteti specialist, ba chiar nu aveti niciun fel de experienta. Faptul ca sunteti obiectiv face ca opiniile dv. sa fie apreciate in orice conditii. Nativele au toate motivele sa fie optimiste, deoarece „previziunile” financiare si profesionale se dovedesc reale pas cu pas.

