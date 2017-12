HOROSCOP – Luni, 1 ianuarie 2018

HOROSCOP Săgetătorii ar trebui să privească spre viitor cu optimism și încredere, sigur totul va ieși exact așa cum e mai bine pentru ei! Nativii din pești sunt stresați, dar nu cumva exagerează gravitatea unor lucruri? Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii pentru prima zi a anului 2018!

HOROSCOP BERBEC

O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra ta pentru a da curs acelei dorinte de schimbare.

Poate nu pui imediat in practica schimbarea de sens, dar macar asezi lucrurile pas cu pas la locul potrivit astfel incat, la momentul potrivit, sa-i dai startul. Esti aproape de un moment decisiv, dar deocamdata informeaza-te!



HOROSCOP TAUR

Nu are rost sa duci mai departe o suferinta care ar fi trebuit demult sa se stinga, dar exista persoane in jurul tau care tot despre asta vorbesc si iti tot aduci aminte. Ia taurul de coarne si spune adio acum acelor emotii ca sa stergi cu buretele starea nefasta care te-a coplesit.

Amintirile urate pot sa dispara, starea de insatisfactie poate pali, totul e sa gasesti ceva mult mai bun si mai frumos care sa compenseze negrul din interiorul sufletului. Sigur exista ceva, pentru ca tu esti o fire pozitiva si tonica ce gaseste intotdeauna un motiv de zambit. Gandirea pozitiva lupta impotriva celei negative si invinge!

HOROSCOP GEMENI

Nu te multumesti cu spatiul stramt in care traiesti, ci visele tale zboara cu mult mai departe de granitele casei, ale orasului, ale tarii tale! Visezi la o calatorie deosebita, si poate deja pregatesti terenul pentru o viitoare plecare spre acea destinatie.

Poate te intalnesti cu cineva care a fost deja acolo si ti se face un dor nebun de duca doar discutand despre acele locuri. Destinatiile indepartate te cheama ca un magnet si, cu ceva noroc, dar si cu vointa, ai pitea ajunge acolo! Nu poti sta acasa.

HOROSCOP RAC

A sta acasa, tocmai azi, nu e cea mai buna solutie. Ai avea nevoie de compania unei persoane mature, a unui parinte, a unui frate mai mare, care sa te asculte si sa-ti povesteasca din experienta sa bogata. Nu-ti turna cenusa in cap daca nu e nimeni prin preajma sa te ajute, poate nu stii tu la usa cui sa bati.

Gandeste-te cine ar fi cea mai potrivit persoana pentru a te sustine intr-un moment delicat, pentru ca exact prietenii pe care poate te-ai fi bazat sunt primii care dispar. Cauta cu mai mare atentie confidentul tau de suflet!



HOROSCOP LEU

Este exact starea de bine pe care o asteptai, care te ajuta sa privesti lucrurile obiectiv si sa le asezi pe toate la locul potrivit. Este o zi a echilibrarilor, a impacarilor, a solutionarii oricaror situatii stresante sau cu mai multe directii de interpretare, tocmai pentru ca esti detasat de orice si analizezi orice situatie rational pe toate partile.

Poate chiar e vremea unei decizii majore care are rolul de a clarifica o stare de lucruri incerta din viata ta, dar nu te grabi sa spui ultimul cuvant decat dupa ce esti sigur ca ai privit situatia din orice unghi posibil.

HOROSCOP FECIOARA

Cine apeleaza azi la parerea ta, o face cu maxima incredere pentru judecata ta limpede si justa, deci nu trebuie sa-i dezamagesti. Analizeaza problema pentru care ti se cere sfatul cu toata luciditatea, fara a tine cu niciuna din taberele implicate.

Ceilalti iti respecta modul clar si detasat de a vedea lucrurile, dar mai ales iti recunosc capacitatea de a intelege situatia de pe margine, fara niciun fel de influente din afara. Decizia pe care o iei sau verdictul pe care il oferi va multumi pe toata lumea si se vor supune cu totii, recunoscandu-ti astfel inteligenta si spiritul justitiar distant si corect.



HOROSCOP BALANTA

Ai incredere deplina in drumul tau, spune-ti cu tarie ca duce numai spre acel succes la care visezi si ai sa vezi ca asa va fi. Nu renunta nicio clipa la aceasta incredere, pentru ca ea e resursa principala care te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti.

Nu conteaza ce spun altii, nu conteaza ca multi te vor privi cu suspiciune, pentru ca tu crezi in visul tau oricat de ciudat ar suna. Cat timp te bazezi numai pe fortele proprii, nu ai de ce sa-ti faci griji, pentru ca tu stii foarte bine ce resurse imense ai!

Mergi pe calea ta, ajungi la succes, si la urma le vei arata tuturor ca ideea ta era demna de incredere. Iar acum si de lauda!



HOROSCOP SCORPION

Joci un rol important intr-o discutie, pentru ca sfatul tau este mobilizator pentru o persoana careia ii lipseste curajul. Tu ai o vorba buna pentru ea, ai un cuvant de incurajare care il va ajuta pe acesta sa treaca peste un blocaj si sa faca pasi mari inainte.

Ai de ce sa fii mandru pentru ajutorul oferit, pentru ca poti vedea cu ochii tai ce salt mare se resimte acum in planurile celui din fata ta. Fara tine, ar fi stat mult timp in acelasi loc fara stie ce e de facut, or, cu tine alaturi, parca a prins din nou viata. Sustine-l, incurajeaza-l, motiveaza-l cum stii tu mai bine.



HOROSCOP SAGETATOR

Priveste spre viitor cu optimism si incredere, sigur ca totul va iesi exact asa cum e mai bine pentru tine! Nu trebuie nici sa te cramponezi de o idee fixa, nici sa ai anumite asteptari, ci sa lasi lucrurile sa se aseze de la sine si ai sa vezi, la final, ca era chiar mai bine decat ceea ce, poate, ai sperat initial.

Deschide-ti inima si mintea sa primesti toate resursele necesare pentru a merge mai departe, fara sa pretinzi neaparat ceva anume, fara a face planuri prea detaliate.

Uneori asteptarile devin limitari deoarece, dorind ca lucrurile sa se manifeste dupa un anumit scenariu, ai putea scapa din vedere alte cateva cai mult mai bune. Lasa-te dus de val si vei merge in directia buna!

HOROSCOP CAPRICORN

Priveste in jurul tau si descopera ce larga e lumea! Nu esti singur in acest univers si, mai ales, ai un rol major in viata celor pe care ii ai alaturi. Viata e un continuu schimb de idei, de energii, de daruri, ca atare bucura-te de ceea ce primesti de la ceilalti si ofera si tu inapoi inzecit.

E imposibil doar sa dai, sigur primesti si tu in aceeasi masura! Fiecare cadou pe care il dai poate cladi o lume mai buna, deci nu te opri din procesul daruirii. Altruismul tau atrage alaturi de tine ca un magnet pe altii care au si ei ceva de oferit, caci schimbul de daruri e sincer!

Daruieste si primeste, bucura-te de acest minunat schimb de daruri, pentru ca sigur tu ai ce are nevoie cel de langa tine iar el, la randu-ti, te va rasplati cu ce stie el mai bine.



HOROSCOP VARSATOR

Unii ar putea sa se distreze pe seama viselor tale, dar ei nu stiu pe ce te bazezi si e normal sa te ironizeze. Continua sa visezi, dar asigura-te mai intai ca nu sunt simple iluzii, ca nu sunt himere imposibile dupa care alergi la nesfarsit, deci revizuieste-ti din cand in cand orizonturile.

Mai bine iti alegi tinte mai accesibile, mai mici, si apoi treci la urmatoarea, si apoi la urmatoarea, pentru ca, din aproape in aproape, vei ajunge mult mai usor la marele scop, decat daca te-ai concentra asupra unuia singur, mult prea inalt pentru resursele tale actuale. Ai bifat o etapa din planurile tale?

Perfect, treci la urmatoarea, si ai sa vezi ca asa se implinesc cel mai bine visele. Indrazneste sa visezi, nu te lasa oprit de elan de cei care nu au incredere in visele tale, si lasa-ti creativitatea sa cladeasca!



HOROSCOP PESTI

Esti stresat, dar nu cumva exagerezi gravitatea unor lucruri? Prea le iei la bani marunti si diseci firul in patru fara rost, prea stai si analizezi fiecare chichita cand lucrurile ar putea reveni mult mai usor la normal. Fa-le si tu mai relaxat, chiar si cu un dram de superficialitate, pentru ca a le lua pe toate atat de in serios nu e in beneficiul tau.

Calmeaza-te si ocupa-te de ce ai de facut cu un soi de amuzament, ca si cum ar fi o distractie, nu ceva atat de grav! Pas cu pas, le vei aranja pe toate mult mai bine daca abordezi un zambet pe figura si le vezi ca pe o joaca.



