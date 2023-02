Ascendentii zodiacali pentru Berbeci si ce sa faca pentru un viitor luminos

Ascendentul fiecarei zodii se calculeaza dupa ora de nastere a persoanei respective si se spune ca ascendentul are rol in schimbarea caracterului fiecarei persoane, mai ales dupa varsta de 30 de ani.

Ascendentul fiecarei persoane ii ofera acesteia caracteristici tipice altor zodii, si astfel se poate spune ca acea persoana isi gaseste identitatea pentru restul vietii.

Astfel, in cele ce urmeaza, va vom prezenta care sunt ascendentii zodiacali pentru prima zodie din horoscop, zodia Berbec.

BERBBEC:

Ora nasterii intre 5,23-6,23 – Ascendent in Berbec

Ora nasterii intre 6,23-7,52 – Ascendent in Taur

Ora nasterii intre 7,52-9,46 – Ascendent in Gemeni

Ora nasterii intre 9,46-12,13- Ascendent in Rac

Ora Nasterii intre 12,13-14,41-Ascendent in Leu

Ora nasterii intre 14,41-17,18-Ascendent in Fecioara

Ora nasterii intre 17,19-20.00-Ascendent in Balanta

Ora nasterii intre 20.00-22,38-Ascendent in Scorpion

Ora nasterii intre 22,38-01,08-Ascendent in Sagetator

Ora nasterii intre 01,08-02,53-Ascendent in Capricorn

Ora nasterii intre 02.53-04,17-Ascendent in Varsator

Ora nasterii intre 04,17-05,23-Ascendent in Pesti

Berbec cu ascendent in Berbec

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu tine din prima, deoarece unii au nevoie de ceva mai multa lupta de lamurire. Mergi mai departe cu argumentele potrivite, pentru ca intr-un final ti se va da dreptate. Nu ai de-a face cu tovarasi de discutie prea deschisi la nou, de aceea trebuie sa insisti mai mult decat altadata, pana cand vei convinge ca ceea ce spui e valabil. Nu apela la agresivitate verbala sau atitudini ostile, chiar daca ceilalti spun „nu” intruna, ci abordeaza o figura zambitoare si joviala si astfel vei reusi sa ai parte de tot ceea ce iti doresti in viata.

Berbec cu ascendent in Taur

Sunt persoane carora le apare in cale un noroc grozav, de care trebuie sa profite imediat. Sunt persoane a caror sansa este ca sunt mereu pe faza si sunt suficient de prompti pentru a profita de o astfel de ocazie. Nu regreta nimic si actioneaza mereu instinctiv.

Berbec cu ascendent in Gemeni

Viitorul genereaza in tine o stare de nervozitate, pentru ca nu stii exact ce te asteapta. Daca te-ai mai calma un pic, ai reactiona corect in orice situatie, altfel vei avea atitudini neadecvate momentului. iti sare tandara de la orice, pentru ca neprevazutul are un efect nedorit asupra ta. Desi esti genul de om care se adapteaza in orice imprejurare, de data aceasta noul te irita si te face sa reactionezi prin agresivitate, ceea ce poate naste erori regretabile. Fii mai relaxat si pregatit de orice!

Berbec cu ascendent in Rac

Ti-e frica de ceea ce ti se va spune si ai mereu senzatia ca oamenii te vor ataca in orice moment. De aceea stai ca pe ghimpi de fiecare data cand esti pus in fataunei situatii de alegere. Daca iti vei controla emotiile, totul va iesi bine!

Berbec cu ascendent in Leu

Nu incerca sa apelezi la un tertip despre care stii si tu ca nu va ramane nepedepsit, pentru ca reputatia ta de om cinstit ar putea avea de suferit. Nu te gandi la minciuni, la inselatorii, la amagiri, oricat de minore ar parea, pentru ca cineva sta cu ochii pe tine si e gata sa te sanctioneze aspru. Orice abatere de la reguli, de la legi, de la norme dictate de sus devine motiv de mustrare si de amendare, ca atare, daca te simti cu musca pe caciula cu ceva, grabeste-te sa repari greseala inainte de a fi descoperita de cineva. Fii onest si vei fi tratat conform sinceritatii tale!

Berbec cu ascendent in Fecioara

Ia-o incet, fara sa te grabesti la rezultatele pe care le visezi. Tu detii toate resursele vietii tale si le vei folosi eficient in sensul obtinerii rezultatului pe care il doresti. Efortul va fi major, dar merita sa-l dedici in totalitate acestui scop, pentru ca la final vei fi pe deplin satisfacut de nivelul atins. Oricat de obositor ar fi, cat timp ai ceva de castigat, trebuie sa faci tot ce-ti sta in putere.

Berbec cu ascendent in Balanta

Iti place cam mult distractia, iar acest lucru se vede de multe ori in rezultatele profesionale. Pentru a avea parte de linistea pe care ti+o doresti, cel mai indicat ar fi sa gasesti echilibrul necesar.

Berbec cu ascendent in Scorpion

Atentie mare la bani! Mereu aveti tentatia de a cheltui peste masura, lucru ce va va obosi in incercarea de a obtine mereu noi si noi finante. Cu putin cap, orice suma poate fi gestionata! Tineti minte: nu este important cat castigati ci cat cheltuiti!

Berbec cu ascendent in Sagetator

Oamenii ca viu au constant nevoie de o clipa de relaxare pe care numai lucrurile frumoase ale vietii o pot oferi, deci adu-ti aminte de natura, de arta, de muzica, de iubire, de tot ceea ce are asupra sufletului tau un efect binefacator, de fiecare data cand este aceasta ocazie. Nu-ti turna si mai mult cenusa in cap daca lucrurile merg defectuos, ci permite-ti o clipa de bucurie doar pentru tine!

Berbec cu ascendent in Capricorn

Te simti abandonat in lupta cu un obstacol peste puterile tale de prea multe ori.Nu astepta ca lumea sa sara in sprijinul tau si sa-ti rezolve problema, pentru ca nu e de datoria nimanui, dar poti cere ajutor la nevoie, aratand lumii ca-ti recunosti limitele si slabiciunile. Cu orgoliu nu rezolvi nimic, ca atare accepta faptul ca nu le stii chiar pe toate si ca uneori ceilalti detin solutia la problema care te apasa. Cere-le sfatul!

Berbec cu ascendent in Varsator

Invata mult de la cei din jur, chiar daca pe multi oameni ii disconsideri. Pana la aceasta varsta ti-ai dat seama deja ca nu esti buricul pamantului si ca ar fi cazul sa incepi sa vezi si ce se intampla in jur.

Berbec cu ascendent in Pesti

Nu ignora etape importante din viata ta, pentru ca fara acest suport care sa confirme calitatile tale, nu vei putea obtine ce ti-ai propus. Orice afacere, orice tranzactie, orice intelegere, ca sa aiba viitor, are nevoie de o baza legala, deci tu de aceasta depinzi acum!