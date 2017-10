FRUMUSEȚE Cum să îți crească sânii fără operație

FRUMUSETE Este adevarat ca operatiile estetice iti pot oferi sanii viselor tale, insa nu este deloc o optiune ieftina si vine la pachet cu anumite riscuri, unele dintre ele punandu-ti chiar si viata in pericol.

Din fericire pentru persoanele care isi doresc un corp de invidiat fara sa cheltuie o avere si fara sa isi puna sanatatea in pericol, exista anumite remedii naturiste pentru sanii mici. Poate ca nu iti ofera rezultate imediate sau uimitoare, insa poti afirma cu mandrie ca sunt ai tai atunci cand iti cresc si toata lumea te lauda pentru schimbarea ta subtila.

Iata cateva remedii simple care te vor ajuta sa te bucuri de sani mai mari fara sa ajungi pe muchie de cutit.

Consuma mai multe alimente bogate in proteine

Hormonii numiti estrogen si progesteron joaca un rol important in determinarea marimii sanilor. Daca vrei un bust mai proeminent este important sa te asiguri ca produci cantitati suficiente din acesti hormoni. Includerea proteinelor in dieta este o idee minunata deoarece nutrientii ajuta la productia normala de hormoni. Pieptul de pui, nautul, fasolea si pestele sunt surse minunate de proteine.

Consuma alimente care contin estrogen

Asa cum am spus mai devreme, hormonii au un impact direct asupra marimii bustului unei femei. Aportul zilnic de alimente ce contin estrogen te poate ajuta sa te bucuri de sani mai mari prin augmentarea nivelului de hormoni din corp. Cele mai bune alimente de acest tip sunt: semintele de in, semintele de floarea soarelui, soia, oualele si carnea.

Consuma alimente care ajuta la circulatia sangelui

Imbunatatirea circulatiei sangelui te ajuta sa ai un corp de invidiat deoarece ajuta la distribuirea nutrientilor, oxigenului si hormonilor de care au nevoie sanii tai pentru a creste. Alimentele cunoscute pentru faptul ca imbunatatesc circulatia sangelui sunt: usturoiul, ciocolata neagra, semintele de floarea soarelui, ghimbirul, fructele citrice, ginko biloba, fructele goji, fulgii de ovaz, ardeii grasi, sparanghelul, avocado si pepenele rosu.

