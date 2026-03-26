Iulia Sabbagh, soția prezentatorului TV Christian Sabbagh, a făcut publică o experiență cutremurătoare. Fiul lor cel mic, George, diagnosticat cu tulburare de spectru autist, ar fi fost agresat fizic de cadrele didactice de la grădinița de stat unde fusese înscris. Mărturia mamei scoate la lumină o realitate dură, trăită în tăcere de mulți părinți.

Primele semne ale schimbării

În toamnă, George fusese înscris la Școala „Sfântul Nicolae”, o instituție specială pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). La început, totul părea să meargă perfect. „Din septembrie până în decembrie, toate bune și frumoase. Geo era un copil minunat,” povestește Iulia. Numai că, în decembrie, comportamentul băiatului s-a schimbat radical, fără o explicație aparentă. „Geo devenise agresiv. Nu știam de ce,” mărturisește mama.

Iar personalul grădiniței, deși a observat schimbarea, nu a oferit un răspuns concret. Ba chiar, soluția propusă a fost una care a pus și mai multă presiune pe familie. „Mi-au spus că, într-adevăr, este puțin mai agresiv, că sigur se petrece ceva cu el, dar nu știau să dea o explicație anume. Mi-au spus să-i pun un însoțitor, pur și simplu.”

Recomandari Profesorul acuzat că l-a agresat pe fiul Marei Bănică, obligat de instanță să plătească amenzi

Momentul care a declanșat alarma

Ziua în care Iulia a înțeles că ceva grav se întâmplă a fost un șoc. A descris cu durere cum și-a găsit copilul la finalul programului. „Când l-am luat pe Geo de la grădiniță, tremura în mașină. (…) El era foarte speriat și se ferea de orice gest al meu.”

Ajunși acasă, frica băiatului s-a transformat în cuvinte care au îngrozit-o pe mamă. „A venit la mine și îmi spunea într-una să nu-l trag de păr.” A fost momentul în care a realizat că fiul ei fusese, cel mai probabil, agresat. Pe bune, cum să nu te gândești la ce e mai rău? Impactul emoțional a fost devastator. „Nu am somn de două zile, gândindu-mă de câte ori s-a culcat Geo al meu în palme. Sunt foarte dezamăgită de această instituție a statului de această dată,” a spus Iulia, precizând că până atunci copilul fusese înscris doar în sistemul privat.

Decizia radicală și un nou început

Familia Sabbagh a acționat imediat. L-au retras pe George de la grădinița respectivă. „O să fie nevoie să-i caut un loc unde el să fie iubit, unde nu este bătut,” a declarat Iulia, hotărâtă să-i ofere fiului ei un mediu sigur.

Recomandari Andreea Popescu a rămas cu o singură bonă din trei după divorțul de Rareș Cojoc

După căutări intense, au reușit să-l transfere pe Geo la o grădiniță de masă, cu ajutorul unui însoțitor (shadow). Dar teama nu a dispărut complet. „Sunt în punctul ăla în care inima îți bate între speranță și frică… După agresiunile întâmplate la grădinița specială, am luat-o de la capăt. Interviuri, căutări, oameni, întrebări… Am găsit în sfârșit un shadow și am reușit să îl transfer pe Geo la o grădiniță de masă. Ar trebui să fie un nou început. Și totuși… am inima strânsă.”

Iulia Sabbagh vorbește și despre stigmatizarea cu care se confruntă acești copii. „În spatele ușilor închise, circulă prea multe povești. Povești despre copii greu de înțeles, despre copii etichetați, respinși… Nu pentru că nu ar avea valoare, ci pentru că nu se încadrează în tipar.”

Strigătul unei mame

Mesajul Iuliei este, de fapt, un apel disperat și un strigăt de ajutor pentru toți părinții aflați în situații similare.

Recomandari Teo Trandafir rupe tăcerea despre divorțul dintre Sanfira și Filip și are o ipoteză

„Câte mame trăiesc asta în tăcere? Mame care își adună copiii de pe jos, nu doar fizic, ci emoțional. Mame care negociază zilnic cu frica. Mame care zâmbesc în public și plâng noaptea, cu fața în pernă. Mame care se trezesc dimineața cu aceeași rugăciune: ‘Poate azi va fi mai bine…’”

totusi, ea alege să încheie într-o notă de speranță, recunoscând că nu toți oamenii din sistem sunt la fel. „Da, există și oameni buni. Există educatori care văd, care simt, care aleg să fie acolo cu sufletul. Și pentru ei, recunoștință infinită.”