Andre Agassi și fiul său, Jaden Gil Agassi în vârstă de 24 de ani, au avut o apariție publică extrem de rară la turneul de la Roland Garros. Tânărul, care este vizibil mai înalt decât celebrul său tată, a atras toate privirile în tribunele de la Paris în timp ce urmăreau semifinalele masculine de pe 5 iunie.

Dincolo de pozele surprinse de fotografi, povestea lor ne atinge pe toate, mai ales pe cele dintre noi care suntem mame. Presiunea de a ne ghida copiii spre succes este uriașă în ziua de azi, iar exemplul lui Agassi ne arată concret cum poți rupe un ciclu toxic din propria familie pentru a-i oferi copilului tău libertatea emoțională de a alege.

Alegerea care a surprins pe toată lumea

Jaden a purtat un costum bleumarin elegant la eveniment, în timp ce Andre a optat pentru o ținută lejeră, cu tricou alb, pantaloni gri și adidași negri. Dar partea cu adevărat interesantă abia acum vine. Jaden nu joacă tenis. Iar părinții lui, deși sunt două legende absolute ale sportului mondial, nu l-au forțat absolut deloc în această direcție.

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Așa cum a ieșit la iveală dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, Andre a trăit o copilărie marcată de un tată extrem de strict. În autobiografia sa, sportivul a recunoscut că antrenamentele erau un coșmar și că tatăl său voia cu disperare ca el să devină campion mondial.

„Tatăl meu striga totul de două ori, uneori de trei ori, alteori de 10. «Mai tare», spunea el, «mai tare. Lovește mai devreme. [Înjurătură] Andre, lovește mai devreme, apropie-te de minge, apropie-te de minge».” – Andre Agassi, Fost campion mondial

Fără presiune pe umerii copiilor

Și uite așa, Agassi și soția sa, Steffi Graf, au decis conștient să nu repete greșelile trecutului. V-ați gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să nu îți proiectezi propriile ambiții asupra copilului? Ei bine, ei au reușit. Steffi a explicat foarte clar că pur și simplu nu au introdus tenisul prea mult în viața copiilor, lăsându-i să aleagă alte lucruri pe cont propriu.

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Jaden s-a îndrăgostit de baseball de la vârsta de șase ani. A jucat pentru echipa liceului, apoi a mers la University of Southern California, ajungând chiar să joace pentru Germania în calificările World Baseball Classic. Tânărul a mărturisit că obiectivul său este să facă din Agassi un nume recunoscut în baseball, menționând că acest sport a avut dragostea lui din prima zi.

Iar tatăl său este cel mai mare susținător. Declarația lui despre iubirea condiționată de performanță ar trebui, sincer, pusă pe frigider de orice părinte modern.

„Ideea că un părinte ar lega dreptul unui copil de a fi iubit în această lume de performanța sa este o tragedie. Ce trebuie să facă cineva pentru a fi profesionist la 16 ani este o nebunie, ?” – Andre Agassi, Fost campion mondial

O lecție pe care o putem aplica imediat

Noi, femeile, ne stresăm adesea dacă cei mici nu excelează la pian, la engleză sau la înot. Numai că succesul lor real s-ar putea să se ascundă într-o pasiune pe care noi nici măcar nu o luăm în calcul la prima vedere. Cei doi foști sportivi mai au o fiică, Jaz Elle Agassi, născută în 2003, iar dinamica familiei pare construită pe aceleași principii sănătoase.

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Rămâne de urmărit dacă Jaden va reuși să transforme numele Agassi într-o legendă a baseball-ului american în sezoanele următoare și cum va evolua cariera sa pe teren.