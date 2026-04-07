Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, se pregătește de o schimbare majoră în viața ei. La 17 ani, aproape de majorat, tânăra a decis să plece de acasă pentru a-și continua studiile, iar actrița este cea care a încurajat-o cel mai mult în această direcție.

Spre viața de student, departe de București

Ruxandra, care a locuit cu mama sa și soțul acesteia, Cristi Pitulice, după divorțul părinților de acum 7 ani, se pregătește să termine liceul. Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, planul este să se mute într-un alt oraș pentru facultate, iar Ioana Ginghină a fost principalul susținător al acestei idei, considerând că o va responsabiliza.

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București”, a povestit actrița. Argumentul ei a fost unul cât se poate de practic. „Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mânânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă. Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți.”

Se pare că Ruxandra a fost convinsă. „Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa”, a completat Ioana Ginghină.

O lecție despre independență

Dar de ce insistă actrița atât de mult pe această plecare? Ei bine, vorbește din proprie experiență, amintindu-și de propria tinerețe și de transformarea prin care a trecut când a părăsit cuibul părintesc. E drept că nu i-a fost ușor la început, dar schimbarea a fost una benefică.

„Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a mărturisit vedeta.

De la certuri la o relație perfectă

Ioana Ginghină a recunoscut nu de puține ori că relația cu fiica ei a avut și perioade tensionate, specifice adolescenței. Acum, însă, lucrurile stau complet diferit, iar legătura dintre ele este mai puternică.

„Au fost perioade grele, în adolescență, prin clasa a opta și a noua, când ne certam foarte mult. Dar acum este copilul acela… fata perfectă”, spune actrița. Iar Ruxandra pare să fie o adolescentă liniștită, cu preocupări artistice (la fel ca părinții ei), departe de agitația specifică vârstei. „Nu vrea la festivaluri, nu am genul acesta de probleme. Este artistă, se uită la filme, are altfel de preocupări.”

Până la urmă, dincolo de maturizarea evidentă, relația lor s-a consolidat frumos. „Ce îmi place foarte mult este că are foarte multă grijă de mine. Să ne înțelegem, mă mai sună și să îmi ceară bani (n.r. râde)”, a încheiat Ioana Ginghină.