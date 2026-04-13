Actrița Eugenia Șerban a vorbit deschis despre cele mai grele momente din viața ei, dezvăluind diagnosticul devastator de cancer dublu primit în urmă cu șase ani. Pe lângă lupta cu boala, ea a confruntat și drama fiului ei, care se luptă de peste 15 ani cu dependența de substanțe interzise. Într-un interviu recent, vedeta a rememorat cu sinceritate perioada în care a simțit că totul se prăbușește, dar și modul în care a reușit să se ridice de fiecare dată.

Lupta cu două forme de cancer, un drum greu

În urmă cu șase ani, Eugenia Șerban primea un diagnostic cumplit: două tipuri de cancer, la sân și ginecologic. Tratamentul a fost dur, iar perioada, una dintre cele mai grele din viața ei, o provocare imensă atât fizic, cât și emoțional. „În primul rând dorința de viață. A fost un drum foarte greu. Nu este un tratament foarte ușor și asta o spun fiecărui pacient cu care mă întâlnesc sau care îmi scrie” – a dezvăluit actrița, subliniind dificultatea procesului.

E drept că, în ciuda suferinței personale, a încercat să îi ajute pe alții aflați în situații similare. Ba chiar a reușit să sprijine o mulțime de oameni, devenind un exemplu de rezistență. „Am ajutat foarte mulți pacienți dintre cei care îmi scriu. Și sunt cu sutele… cei care îmi scriu.” Cifrele vorbesc de la sine. Nu de puține ori, experiența personală, împărtășită cu sinceritate, devine un far pentru alții, iar Eugenia Șerban a demonstrat asta cu prisosință. Această deschidere, deși dureroasă, a creat o punte de legătură cu sute de oameni care se confruntă cu aceleași provocări, oferindu-le un strop de speranță și înțelegere într-o perioadă adesea izolatoare.

Supărarea pe Dumnezeu și regăsirea echilibrului

Eugenia Șerban recunoaște că, în perioada diagnosticului, relația ei cu Dumnezeu a fost una tensionată. A simțit că a fost abandonată, deși credința a însoțit-o toată viața, o contradicție profundă ce i-a zguduit convingerile. „Nu știu dacă mi-a fost neapărat mai aproape în momentele grele. În perioada aceea, când am primit acel diagnostic, pot să spun că eu am fost chiar supărată pe Dumnezeul meu.”

Actrița povestește că, în acea perioadă, juca într-un spectacol-monolog despre dialogul cu divinitatea, iar replicile au căpătat o încărcătură personală, aproape profetică. Cine nu s-a simțit, la un moment dat, abandonat în fața unei încercări cumplite? „Atunci am crezut că mi-a dat drumul la mâini. Și nu a mai fost și cu mine pe același drum.” Așa a simțit, pe bune, în acele clipe de deznădejde. Dar, după ce a depășit boala, și-a regăsit echilibrul spiritual, o împăcare necesară cu propria credință.

„Nu, nu a fost așa! Și bineînțeles că m-am împăcat cu Dumnezeul meu, până la urmă. Cred foarte mult în Dumnezeu, cred în interiorul fiecăruia și în puterea fiecăruia de a trece peste astfel de greutăți.” O declarație care arată o transformare interioară profundă.

Drama fiului dependent de peste 15 ani

Dincolo de lupta cu propria boală, actrița a trăit și o altă dramă profundă, poate chiar mai sfâșietoare: fiul ei se confruntă de peste 15 ani cu dependența de substanțe interzise. Această situație a adus o presiune constantă și o suferință imensă în viața ei. Situația a fost atât de gravă, încât Eugenia a fost nevoită să ia măsuri extreme, gesturi disperate pentru a-și salva copilul.

Numai că, uneori, dragostea de mamă te împinge la gesturi disperate, aproape inimaginabile, cum ar fi să-l protejezi pe cel drag de el însuși, chiar și împotriva voinței sale. Deși în acest fragment nu sunt incluse declarațiile directe despre episodul în care l-a încuiat în casă, actrița a confirmat public că a trecut prin astfel de momente-limită, încercând să-l protejeze și să-l salveze. Stai puțin, cum vine asta? Să-ți închizi propriul copil? E o decizie sfâșietoare, dar care arată disperarea și sacrificiul unei mame confruntate cu o realitate crudă.

Forța interioară, o lecție de viață

Eugenia Șerban nu se consideră o eroină, însă povestea ei este una despre rezistență, credință și lupta neobosită pentru cei dragi. Actrița spune că a învățat să-și accepte fragilitatea și să-și recunoască forța, o transformare ce a venit odată cu încercările vieții, modelându-i caracterul. „Să nu îți dea Dumnezeu câte poți duce, pentru că atunci îți dai seama cât de puternic ești cu adevărat.”

Iar această mărturie (publicată recent) subliniază o realitate dură, dar plină de speranță, o lecție valoroasă pentru oricine se simte copleșit. Este o dovadă că, indiferent de cât de întunecat pare drumul, există mereu o cale de a găsi lumină și de a construi o nouă formă de echilibru. Viața, cu toate provocările ei, ne poate arăta adesea o putere interioară pe care nici nu știam că o avem. Până la urmă, fiecare zi este o nouă șansă de a ne regăsi, chiar și după cele mai grele încercări.