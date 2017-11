Cura de slabire pentru adolescenti

Tinerii din ziua de astazi au tendinte de ingrasare, din cauza lipsei de sport si a alimentatiei necorespunzatoare.

Iata cum poti evita cresterea in greutate a copilului tau:

– programul de masa trebuie respectat cu strictete.

– indruma-l sa manance alimente cat mai sarace in grasimi procesate.

– foloseste in mancaruri cat mai multe legume, fructe, oua, lapte si carne slaba.

– inlocuieste dulciurile cu deserturi facute in casa.

– este important sa evite gustarile de tip fast-food si bauturile carogazoase.

– sportul este foarte important si el.

Dieta adolescentilor este indicat sa fie cat mai bogata in calorii deoarece acestia consuma multa energie pe parcursul zilei.

Va prezentam un exemplu de meniu

Mic dejun:

– ceai de plante (fara zahar), iaurt slab, o felie de paine integrala sau neagra si un fruct proaspat.

Gustare:

– un ceai de plante si 100 de grame de branza proaspata.

Pranz:

– 200 de grame de fructe si legume la alegere, 150 de grame de peste sau carne alba, alune de padure, 100 de grame de branza proaspata si un fruct.

Gustare:

– un iaurt cu 0% grasimi, o bautura calda.

Cina:

– 150 de grame de peste la gratar, legume verzi, o felie de paine integrala si un fruct.

Este recomandat sa consume doi litri de apa pe zi si sa faca mult sport sau, in cazul in care nu poate depune efort, se recomanda mersul pe jos in pasi alerti.

Mai mult decat atat nutritionistii interzic infometarea, mancatul in graba, bauturile carbogazoase si recomanda un meniu diversificat.