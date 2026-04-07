Impresionată de declarațiile pline de durere ale Codruței Filip despre divorțul de Valentin Sanfira, artista Claudia Pătrășcanu i-a transmis un mesaj public de încurajare. Trecută printr-o despărțire extrem de mediatizată de Gabi Bădălău, Claudia a retrăit propria suferință privind-o pe colega sa de breaslă.

Oglinda propriei dureri

Claudia Pătrășcanu nu a rămas indiferentă la lacrimile Codruței Filip. Ba chiar a recunoscut că s-a regăsit complet în vulnerabilitatea afișată de aceasta. Propria experiență (care a ținut prima pagină a ziarelor ani la rând) a făcut-o să înțeleagă perfect prin ce trece acum Codruța. Iar amintirile au năvălit imediat.

„Empatizez cu ea și îmi aduc aminte cum plângeam și eu. Lacrimile astea, suferința, nu o poți controla și acolo unde simțeam, plângeam”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu.

„Are toată viața înainte”

Dincolo de empatie, mesajul Claudiei este unul plin de speranță și de încurajare. Ea o sfătuiește pe Codruța să privească spre viitor și să se concentreze pe atuurile incontestabile pe care le are. Până la urmă, o dezamăgire în dragoste nu ar trebui să-i umbrească potențialul uriaș.

„Ea este atât de frumoasă, are talent muzical, cântă foarte frumos, are o carieră în față. Are viața înainte”, a continuat artista.

Un divorț fără copii, o situație mai simplă?

Claudia Pătrășcanu a atins și un punct sensibil, dar extrem de pragmatic. A remarcat o diferență majoră între divorțul ei și cel al Codruței Filip, anume lipsa copiilor. E drept că acest detaliu, la prima vedere, poate face lucrurile mai puțin complicate pe termen lung. Cum vine asta mai exact? Ei bine, bătălia legală și emoțională se poartă doar între cei doi parteneri.

„Ei nu au copii, e un lucru ok, așa a fost să fie. A fost o lovitură și o dezamăgire, dar are toată viața înainte”, a explicat ea.

O lovitură puternică, fără îndoială.

Lecția finală a suferinței

După ani de procese și suferință, Claudia Pătrășcanu pare să fi ajuns la niște concluzii clare despre ce merită cu adevărat lacrimile unei femei. Sfatul ei pentru Codruța, și nu numai, este să își reordoneze prioritățile și să nu mai verse lacrimi pentru un bărbat.

„Eu nu aș mai plânge și nu aș mai suferi pentru nimic în lume. Aș plânge pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru Dumnezeu”, a încheiat Claudia Pătrășcanu, oferind o perspectivă matură asupra modului în care ar trebui gestionată o astfel de criză personală.